Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay cevap: Alçak gönüllü olmak istemiyorum

Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılarak kendisi ve Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, Lionel Messi ile kıyaslanmasına ilişkin gelen soruyu cevapladı ve fikrini net bir şekilde söyledi.

İlgili Haber Arda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladı

"MESSİ BENDEN DAHA DEĞİL"

Ronaldo, "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, ne düşünüyorsun?" sorusuna net bir cevap verdi.

Arjantinli yıldızın kendisinden daha iyi bir futbolcu olduğu görüşüne katılmadığın belirten 40 yaşındaki Portekizli yıldız, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Alçak gönüllü olmak istemiyorum." dedi.

"UZUN YILLAR ÖNCE MİLYARDER OLDUM"

"Geçen hafta milyarder oldun" sözleri üzerine Cristiano Ronaldo, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten (gülerek)" diyerek cevap verdi.

WAYNE ROONEY SORUSU

Wayne Rooney ilgili tartışmaları hakkında, "O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu soruldu.

Kendisi için bir problem olmadığını kaydeden Ronaldo, "Benim için problem yok." şeklinde cevapladı.