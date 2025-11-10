Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ermenistan'da 'seçmeli' olarak müfredata alınmıştı! Türkçeye ilgi giderek artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ermenistan'da liselerde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasıyla Türk diline yönelik ilgi de giderek arttı. Ancak öğretmen sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların tamamı hayata geçirilemezken, yetkililer öğretmen açığının giderilmesiyle gelecek yıllarda bu sayının kademeli olarak yükseleceğini öngörüyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının bilgilerine göre, ülkede yaklaşık 400 okul komşu ülkelerin dillerinin seçmeli ders olarak müfredata alınması için başvuruda bulundu. Başvuru yapan okulların büyük çoğunluğu Türkçe dersini tercih etti.

YETERLİ SAYIDA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YOK

Ancak Türkçe öğretmeni sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların tamamı hemen hayata geçirilemiyor. Öğretmen kapasitesinin artırılması halinde kısa vadede daha fazla okulda Türkçe eğitimi başlayabilecek.

Halen yaklaşık 10 okulda birkaç yıldır Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor. Yetkililer, ilginin artması ve öğretmen açığının giderilmesiyle gelecek yıllarda bu sayının kademeli olarak yükseleceğini öngörüyor.

Ermenistan'da 'seçmeli' olarak müfredata alınmıştı! Türkçeye ilgi giderek artıyor - 1. Resim

"EN BÜYÜK İLGİ TÜRK DİLİNDE"

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, daha önce yaptığı açıklamada bazı okullarda Türkçe, Farsça, Azerbaycanca ve Gürcüce gibi bölge dillerinin öğretildiğini belirterek "En büyük ilgi Türk diline yönelmiş durumda." ifadesini kullanmıştı.

Andreasyan ayrıca, Türkçe öğretmeni eksiğine dikkati çekerek, mevcut şartlar nedeniyle okulların taleplerini tam olarak karşılayamadıklarını kaydetmişti.

Ermenistan hükümeti, 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte üç devlet okulunda Türkçe derslerini müfredata dahil etmişti. Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın doğruladığı programa göre Türkçenin, 10–12. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulması planlanmıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

