Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldı
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki temyiz süreci devam ederken şartlı tahliye edildi.
Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy’nin avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendirerek eski liderin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Sarkozy, Libya’dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, geçtiğimiz ay cezasını çekmek üzere hapishaneye girmişti.
Mahkemenin bugünkü kararıyla Sarkozy, temyiz davası sonuçlanana kadar elektronik kelepçe ve adli gözetim altında serbest kalacak.
Fransız medyası, Sarkozy’nin serbest bırakılmasının ardından kısa sürede Paris’teki evine döndüğünü bildirdi.
Temyiz duruşmasının Mart 2026’da yapılması bekleniyor.
