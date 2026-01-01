Kars’ta iki gündür etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu önce ağır tonajlı araçlara, ardından tüm araç trafiğine kapatıldı.

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer ise sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kışın çetin geçtiği Kars'ta da ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kars- Ardahan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ YOK

Valilikten yapılan açıklamada, "Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak büyük tonajlı araçlar için (tır) trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kars- Ardahan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kars-Ardahan kara yolunun, kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleriyle irtibatlı olarak tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası