Şüpheli ölümüyle gündemden düşmeyen şarkıcı Güllü'nün ablası ilk kez katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Annesini öldürmekle suçlayan Tuğyan Ülkem'in cenazedeki tavırlarını anlatan Kader Hanım, " Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. ‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye" dedi.

İlk etapta kaza olarak değerlendirilen olay, soruşturma derinleştikçe bambaşka bir boyut kazandı. Aileden gelen açıklamalar ve dosyaya giren yeni bilgiler, cinayet ihtimalini güçlendirdi. O gece evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınırken, Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin ardından Tuğyan Gülter “kasten öldürme” şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürerken, kamuoyunda dikkat çeken bir başka iddia da gündeme geldi. Annesinin sahne kıyafetlerini sattığı öne sürülen Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, iddialara kameralar önünde sert bir dille karşı çıktı. “Annemin teri olan hiçbir şeyi dünyaya değişmem” sözleri kısa sürede gündem oldu.

Olayla ilgili sessizliğini bozan Güllü’nün ablası Kader Hanım ise ilk kez canlı yayına bağlanarak konuştu. Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan Kader Hanım, cinayet iddiasını yineleyerek, “O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kader Hanım, cenazede dikkatini çeken bir detayı da paylaşarak, Tuğyan’ın davranışlarının kendisinde şüphe uyandırdığını söyledi: "'Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. ‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye. Ben bunu algıladım, çünkü yanında oturuyordum."

OLAYIN GEÇMİŞİ Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut'un 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatılmış ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan Gülter ile Ulu; savcılıkta ifade vermişti. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Sultan Nur Ulu, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" demişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamlanmıştı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan "bir dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespit edilmişti.

