Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapisten seslendi! "Çok zor şartlarda yaşıyorum"

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan gelen yasa dışı seçim finansmanı suçlamasıyla aldığı hapis cezasının ardından cezaevindeki günlerinin “çok zor geçtiğini” söyledi.

TEMYİZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Eylül ayında 5 yıl hapse mahkûm edilen Sarkozy, 21 Ekim’de cezaevine girmişti. Paris Temyiz Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada savcı, temyiz süreci tamamlanana kadar eski cumhurbaşkanının adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

"GÜNLER AĞIR GEÇİYOR"

Video bağlantısıyla duruşmaya katılan Sarkozy, hapishanedeki koşulların ağır olduğunu, ancak personelin desteğiyle günlerin biraz daha katlanılabilir hale geldiğini söyledi.

SAVCI SERBEST BIRAKILMA TALEBİNİ DESTEKLEDİ

Savcı Damien Brunet, tanıklara baskı veya delil karartma riski bulunmadığını belirterek Sarkozy’nin tutuksuz yargılanmasının uygun olacağını ifade etti.

Mahkeme kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sarkozy’nin eşi Carla Bruni ve iki oğlu da duruşmada hazır bulundu.

2007 SEÇİM KAMPANYASINA İLİŞKİN DAVA

Eylül ayındaki kararda, Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı fon sağlamaya çalıştığına hükmedilmişti.

Sarkozy, Avrupa Birliği ülkeleri arasında hapse giren ilk eski devlet başkanı oldu.