Fransa’nın eski lideri hücrede! Sarkozy teslim oldu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan gelen yasa dışı seçim finansmanı davasında aldığı mahkumiyetin ardından Salı sabahı Paris’teki La Santé Cezaevi’ne konuldu.

Sarkozy, cezaevine götürülmeden kısa süre önce X hesabından (eski Twitter) bir mesaj paylaşarak, “Bu sabah hapse giren bir eski cumhurbaşkanı değil, masum bir insandır” ifadelerini kullandı.

“Gerçek galip gelecektir ama ödenecek bedel ağır olacak” diyen Sarkozy, kendisine yönelik süreci “on yıldır devam eden bir adli skandal” olduğunu iddia etti.

SARKOZY, MARSEİLLAİSE MARŞLARIYLA UĞURLANDI

Sabah saatlerinde Paris’in 16. bölgesindeki evinin önünde toplanan destekçileri, Sarkozy’yi alkışlar ve Marseillaise marşıyla uğurladı. Eşi Carla Bruni ile birlikte evinden çıkan Sarkozy, kalabalığa el salladı ancak açıklama yapmadı.

Kısa süre sonra resmi araçla 14. bölgedeki La Santé Cezaevi’ne götürüldü.

“FRANSA İÇİN UTANÇ GÜNÜ''

Eski cumhurbaşkanının avukatlarından Jean-Michel Darrois, Sarkozy’nin hapishaneye girmesini “kurumlarımız için utanç verici bir gün” olduğunu aktardı.

Bir diğer avukat Christophe Ingrain ise, “Gerçeklerin yenilenme riski yok, tanıklara baskı tehdidi yok, bu yüzden müvekkilimizin tutukluluğu için hiçbir gerekçe bulunmuyor” diyerek serbest bırakılma talebi sunduklarını açıkladı.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI

Sarkozy, 25 Eylül 2025’te Paris Ceza Mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Sarkozy’nin yakın ekibinden Claude Guéant ve Brice Hortefeux’un, 2007 kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi rejimiyle gizli finansman görüşmelerine bilerek izin verdiği sonucuna varmıştı.

Fransız İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise, Sarkozy’yi cezaevinde ziyaret edeceğini ancak “bu ziyaretin yargının bağımsızlığına gölge düşürmeyeceğini” söyledi.

FRANSA'DA BİR İLK

Fransa tarihinde bir cumhurbaşkanının ilk kez fiilen hapse girdi. Ayrıca Sarkozy, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider oldu.

La Santé Cezaevi’nde Sarkozy için özel güvenlik önlemleri alındı. Eski liderin, “VIP hücre” olarak bilinen özel bölümde kalacağı, fakat herhangi bir ayrıcalıklı muamele talep etmediği bildirildi.

Sarkozy, Santé Cezaevi’ne girerken yanında yalnızca üç kitap götürdü.

Le Figaro’ya konuşan eski cumhurbaşkanı, kitaplar arasında Alexandre Dumas’nın “Monte Kristo Kontu” ve İsa Mesih’in biyografisinin bulunduğunu söyledi.

Cezaevi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle eski cumhurbaşkanını 11 metrekarelik tek kişilik pencereli bir hücreye yerleştirecek.

Alexandre Dumas’nın klasiği Monte Kristo Kontu, haksız yere hapse atılan Edmond Dantès’in 14 yılın ardından kaçıp özgürlüğüne kavuşmasını ve intikamını anlatıyor. Sarkozy’nin bu kitabı yanında götürmesi, Fransız basınında “sembolik bir tercih” olarak yorumlandı.

Nicolas Sarkozy’nin temyiz süreci devam ederken, avukatları “eski cumhurbaşkanının en kısa sürede serbest bırakılacağını” umduklarını söyledi.

Hücrede, tuvalet ve duş, masa telefonu ve her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyon bulunacak. Yetkililer yakınlarının Sarkozy'yi haftada üç kez ziyaret edebileceğini paylaştı.