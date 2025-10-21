Fransa’yı saniyeler içinde vuran kasırga: Her şeyi yıktı, ölü ve yaralılar var!
Fransa’nın Val-d’Oise bölgesi saniyeler içinde yıkıma uğradı. Yerel saatle 16.30 civarında başlayan kasırga, binaları yerle bir etti, araçları savurdu, vinçleri devirdi. 23 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı. Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının 180 kilometreye ulaştığını ve olayın “çok ani, şiddetli ve son derece yerel” bir kasırga olduğunu belirtti.
Fransız meteoroloji uzmanlarına göre, kasırga “çok ani, şiddetli ve son derece yerel” bir olay olarak kayıtlara geçti. Kéraunos adlı fırtına izleme sitesinin radar görüntülerinde, Dreux yakınlarında küçük bir fırtına hücresinin birkaç dakika içinde güçlenerek Val-d’Oise’a doğru ilerlediği görüldü.
Yetkililer, olayın ardındaki temel nedenin atmosferdeki aşırı sıcaklık farkları ve rüzgar yönlerinin çakışması olduğunu açıkladı.
Yer seviyesinde rüzgarın güneyden, yükseklerde ise batıdan esmesi, “rüzgar kesilmesi” olarak bilinen dönen bir sistem oluşturdu.
180 KM/S'YE VARAN RÜZGARLAR
Tanık görüntülerinde, kasırga sırasında vinçlerin devrildiği, çatıların uçtuğu ve araçların savrulduğu görüldü.
Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hızının 180 kilometreyi bulmuş olabileceğini aktardı. Eğer bu doğrulanırsa, olay EF2 şiddetinde bir kasırga olarak kayıtlara geçecek. Fransa’da yılda kaydedilen kasırgaların yalnızca yüzde 5’i bu seviyeye ulaşıyor.