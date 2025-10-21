Fransa’yı saniyeler içinde vuran kasırga: Her şeyi yıktı, ölü ve yaralılar var!

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise bölgesinde aniden oluşan şiddetli kasırga, birkaç dakika içinde yerleşimi harabeye çevirdi. 180 kilometreye ulaşan rüzgar, evleri yıktı, araçları savurdu, vinçleri devirdi. 23 yaşında bir genç hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.

Fransız meteoroloji uzmanlarına göre, kasırga “çok ani, şiddetli ve son derece yerel” bir olay olarak kayıtlara geçti. Kéraunos adlı fırtına izleme sitesinin radar görüntülerinde, Dreux yakınlarında küçük bir fırtına hücresinin birkaç dakika içinde güçlenerek Val-d’Oise’a doğru ilerlediği görüldü.

Yetkililer, olayın ardındaki temel nedenin atmosferdeki aşırı sıcaklık farkları ve rüzgar yönlerinin çakışması olduğunu açıkladı.

Yer seviyesinde rüzgarın güneyden, yükseklerde ise batıdan esmesi, “rüzgar kesilmesi” olarak bilinen dönen bir sistem oluşturdu.

180 KM/S'YE VARAN RÜZGARLAR

Tanık görüntülerinde, kasırga sırasında vinçlerin devrildiği, çatıların uçtuğu ve araçların savrulduğu görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hızının 180 kilometreyi bulmuş olabileceğini aktardı. Eğer bu doğrulanırsa, olay EF2 şiddetinde bir kasırga olarak kayıtlara geçecek. Fransa’da yılda kaydedilen kasırgaların yalnızca yüzde 5’i bu seviyeye ulaşıyor.