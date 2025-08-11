Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'ye doğru saatte 72 kilometre hızla ilerliyor: 'Erin' sert vurabilir!

ABD'ye doğru saatte 72 kilometre hızla ilerliyor: 'Erin' sert vurabilir!

Ulusal Kasırga Merkezi, ABD ve Karayipler'e doğru hızla ilerleyen bir fırtına dalgası olduğunu belirtti. "Tropikal Fırtına Erin" olarak adlandırılan bu fırtına, saatte 72 kilometre hızla ilerliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Tropikal Fırtına Erin’in hızla güçlenerek batı yarımküreye (ABD-Karayipler) doğru ilerlediğini bildirdi.

NOAA'nın haberine göre, Erin’in maksimum sürdürülen rüzgar hızı saatte 72 kilometre olup, saatte 32 kilometre hızla batıya doğru hareket ediyor.

VARIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi yetkilileri, Erin’in Cabo Verde Adaları’nın yaklaşık 450 kilometre batı-kuzeybatısında, Orta Atlantik’te Afrika kıyılarına yakın bir noktada bulunduğunu açıkladı. 

Ulusal Hava Servisi (NWS), fırtınanın denizden uzak olması nedeniyle herhangi bir kıyı uyarısı veya alarmının bulunmadığını belirtti. Erin’in Karayipler bölgesine ulaşmasının en erken cuma günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

NWS Jacksonville yetkilileri, “Güneydoğu Georgia ve Kuzeydoğu Florida için olası etkilerin ne olacağı hakkında henüz erken ve belirsiz” ifadelerini kullandı.

