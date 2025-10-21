Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fidan–Gerapetritis görüşmesinde dikkat çeken öneri! Türkiye ne diyecek?

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’daki AB Dışişleri Konseyi kapsamında Yunan mevkidaşı George Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede Ege, Doğu Akdeniz ve Gazze gündemleri ele alınırken, Yunan tarafının Türkiye dahil bölge ülkeleriyle “5×5 formatında çok taraflı toplantı” önerisi dikkat çekti. Ankara’nın bu öneriye nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde hız kazanan diplomatik temaslara bir yenisi eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da düzenlenen AB Dışişleri Konseyi Zirvesi kapsamında Yunan mevkidaşı George Gerapetritis ile bir araya geldi. 

Fidan–Gerapetritis görüşmesinde dikkat çeken öneri! Türkiye ne diyecek? - 1. Resim

MEB VE KITA SAHANLIĞI MASADA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, görüşmede iki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi olduğunu söyledi. Egemenlik konularının “tartışmaya açık olmadığını” dile getiren Gerapetritis, bu çerçevede Ege ve Doğu Akdeniz’de istikrarın korunması gerektiğini yineledi.

Türkiye ise görüşmede diyalog ve iş birliği vurgusu yaptı. Ankara, Doğu Akdeniz’de hakkaniyetli paylaşım ve deniz yetki alanlarında karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışını sürdürmekte kararlı olduğunu ortaya koydu.

NELER KONUŞULDU?

Fidan ve Gerapetritis, görüşmede Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesinin önemi üzerinde durdu. Taraflar, barış planının ilk aşamasının eksiksiz uygulanması gerektiği konusunda hemfikir oldu. 

YUNANİSTAN'DAN 5X5 FORMATINDA YENİ TOPLANTI ÖNERİSİ

Gerapetritis, Türkiye dahil bölgedeki beş kıyı devleti arasında “5×5 formatında çok taraflı bir toplantı” yapılmasını önerdi. Yunan bakan, bu adımın “küresel jeopolitik değişimlerin yaşandığı bir dönemde çok değerli olacağını” ifade etti.

Ankara ise bu tür diyalog platformlarına, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yaklaşmayı sürdürüyor

CASUS BELLİ GERİLİMİNDE SON DURUM

Yunanistan tarafı, Türkiye’nin Avrupa Savunma Sanayii (SAFE) programına katılımının Casus Belli (savaş nedeni) kararı kaldırılmadıkça mümkün olmayacağını savundu.
Türkiye ise Avrupa güvenliğinin parçalanmaması için her ülkenin adil ve şeffaf biçimde dahil olabileceği işbirliklerinin desteklenmesi gerektiği görüşünde.

30 KASIM'DA AB'NİN KARARI BELLİ OLACAK

Türkiye, Temmuz ayında SAFE mekanizmasına katılmak için resmi başvurusunu sunmuştu. AB çevrelerinde bazı ülkelerin “maksimalist hedeflere dayalı endişeleri” dile getirmesine rağmen, Komisyon söz konusu başvuruya ilişkin teknik değerlendirmeyi tamamlamadan Konsey’e sunmayı planlıyor. Mevcut takvimle prosedürlerin 30 Kasım’a kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

