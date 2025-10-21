Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Korku dolu görüntüler ABD’den… Denver kentinden Los Angeles'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında büyük bir panik yaşandı.

UÇAĞIN ÖN CAMINA ÇARPTI

36 bin feet yükseklikte seyreden United Airlines uçağının ön camına meteor olduğu tahmin edilen bir cisim çarptı. Çarpmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri ise kolundan yaralandı.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Beklenmedik olayın ardından pilot, yolculara yaptığı anonsta "Uçağımıza meteor çarptı" ifadesini kullandı. Uçuş ekibi hızla acil durum prosedürünü devreye sokarak, en yakın havaalanı olan Salt Lake City'ye yöneldi. Yaklaşık 15 dakika süren gergin bekleyişin ardından uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Pilotun yaralı kolu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, görüntülere yorum da yağdı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, radar verileri, uçuş kayıt cihazı (kara kutu) ve hava durumu raporlarını incelemeye aldı. Ayrıca uçağın ön camı, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

Uçağa çarpan cismin ne olduğu henüz bilinmezken, teknik incelemeler sürüyor.