Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Denver kentinden Los Angeles'a giden United Airlines uçağına 36 bin feet yükseklikte meteor çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kokpitin camı parçalanırken, pilot yaralandı. Uçak acil iniş yaparken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Korku dolu görüntüler ABD’den… Denver kentinden Los Angeles'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında büyük bir panik yaşandı. 

Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı - 1. Resim

UÇAĞIN ÖN CAMINA ÇARPTI

36 bin feet yükseklikte seyreden United Airlines uçağının ön camına meteor olduğu tahmin edilen bir cisim çarptı. Çarpmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri ise kolundan yaralandı. 

ACİL İNİŞ YAPILDI

Beklenmedik olayın ardından pilot, yolculara yaptığı anonsta "Uçağımıza meteor çarptı" ifadesini kullandı. Uçuş ekibi hızla acil durum prosedürünü devreye sokarak, en yakın havaalanı olan Salt Lake City'ye yöneldi. Yaklaşık 15 dakika süren gergin bekleyişin ardından uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı - 2. Resim

Pilotun yaralı kolu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, görüntülere yorum da yağdı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, radar verileri, uçuş kayıt cihazı (kara kutu) ve hava durumu raporlarını incelemeye aldı. Ayrıca uçağın ön camı, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

Havada korku dolu anlar! Uçağa meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı - 3. Resim

Uçağa çarpan cismin ne olduğu henüz bilinmezken, teknik incelemeler sürüyor. 

