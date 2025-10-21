İsrail vahşetinin geldiği son nokta! Filistinlilerin organları çalınmış

Gazze'deki ölü sayısı 20 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin kişiye dayanırken bu sayının, toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından İsrail, anlaşmayı 80 defa ihlal ederek 10 Ekim’den beri 99 Gazzeliyi şehit etti.

"İSRAİL UZUN SÜREDİR ORGAN ÇALIYOR"

Ateşkesin sağlanmasının ardından cenazelerin teslimi başlarken, Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakkut konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakkut, Filistinli vatandaşların cenazelerini incelemek üzere bir ekip kurduklarını, bu ekibin şehitlerin neler yaşadığını belirlediğini söyledi.

"NAAŞLARIN KARNI AÇILIP YENİDEN DİKİLMİŞ"

TRT’ye konuşan Zakkut, teslim alınan cenazelerde işkence ve darp izlerine rastladıklarını kaydetti. Ancak incelemenin devamında, birçok naaşın karnında dikiş izleri bulduklarını, dolayısıyla İsrail’in organ hırsızlığı yaptığını anladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Birçok naaşın karnı açılıp tekrar dikilmiş. Bazılarının gözleri yok. Organ hırsızlığı ihtimali oldukça yüksek.”

"GİZLEME GEREĞİ DUYMAMIŞLAR"

Gördükleri karşısında şoke olduklarını vurgulayan Zakkut, "İşgalciler bu suçu gizleme gereği duymamış, nasıl olsa hesap vermeyeceklerini biliyorlar." ifadelerinde bulundu.

Bunun yeni bir konu olmadığına da değinen Zakkut, İsrail’in organ hırsızlığını uzun zamandır yaptığını söyledi. "İsrail, cenazeleri insanca hazırlama zahmetine bile girmemiş." diyen Zakkut, ekibin cenazeleri tek tek incelediğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’de katliam yeniden başladı. Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurmasına rağmen İsrail ordusu “Askerlerimize saldırı yapıldı” bahanesiyle önceki gün 45 sivili daha şehit etti. Ateşkesin ardından katledilen Gazzelilerin sayısı 99’a yükselirken, ateşkesin ikinci aşaması için hazırlıklar başladı.