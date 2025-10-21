Tek bir arıza, tüm dünyayı felç etti! Nedeni belli oldu

Milyarlarca kullanıcı bir gecede karanlığa gömüldü. Amazon Web Services (AWS)’te yaşanan dev kesinti, dijital dünyanın kalbini durdurdu. Sosyal medya platformlarından havayollarına, devlet sitelerinden haber ağlarına kadar tüm sistemler aynı anda çöktü.

Uzmanlara göre, bu sadece bir arıza değil, yaklaşan dijital çöküşlerin habercisi.

MİLYARLARCA KULLANICI ETKİLENDİ

Pazartesi gecesi başlayan kesinti, Disney+, Reddit, Venmo, Lyft, New York Times, Snapchat ve daha yüzlerce platformu aynı anda devre dışı bıraktı. İngiltere’de devlet siteleri çöktü, ABD’de havayolları sistemlerine erişilemedi.

DeepField Networks verilerine göre, dünyadaki internet kullanıcılarının üçte biri her gün AWS altyapısını kullanıyor.

“BİR SİSTEMİN ÇÖKMESİ, DÜNYANIN ÇÖKMESİ DEMEK”

Siber güvenlik şirketi Digital Warfare’den James Knight, olayın “şaşırtıcı ve korkutucu” olduğunu söyledi.

“Tek bir sistemin çökmesiyle dünyanın yarısının çevrimdışı kalması akıl almaz. Bu, hiçbirimizin bağışık olmadığı yeni bir kaos çağının başlangıcı.”

Knight’a göre, olay bir siber saldırı değil, Amazon’un Virginia’daki veri merkezinde yaşanan kritik bir sistem arızası.

“Herhangi bir hack izi yok. Bu, iç altyapıdaki bir çöküş. Ancak sonuçları küresel oldu.”

AMAZON'DA MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP

Kesinti Amazon’a yüz milyonlarca dolara mal olurken, şirketten yapılan açıklamada “Sorunun temel nedeni, ağ yük dengeleyicilerini izleyen alt sistemin çökmesi” denildi.

Saatler süren aksamanın ardından sistem kademeli olarak toparlandı, ancak yüzlerce şirketin operasyonu hala aksıyor.

“BİR DAHAKİ SEFERE DAHA BÜYÜK OLACAK”

Knight, Amazon’un hatadan ders çıkaracağını ancak bu olayın bir uyarı olduğunu vurguladı:

“Bu olaydan sonra herkes daha dikkatli olacak. Ama emin olun, bu son olmayacak. Bir dahaki sefere daha geniş, daha uzun ve daha yıkıcı olacak.”

TEK SEPETE KONAN DİJİTAL YUMURTALAR

Uzmanlar, modern dünyanın en büyük zafiyetinin “tek altyapıya aşırı bağımlılık” olduğuna dikkat çekiyor.

Bugün dünya genelindeki trafiğin çoğu AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure arasında dönüyor. Bu şirketlerden birinin çökmesi, dijital hayatın küresel çapta durması anlamına geliyor.

“BULUT DEĞİL, FIRTINA GELİYOR”

Teknoloji analistleri, Amazon’un çöküşünün yalnızca bir uyarı olduğunu söyledi:

“Artık dijital çağda değil, kırılgan ağlar çağında yaşıyoruz. Bulut bilişim, geleceği inşa etti ama aynı zamanda onu tek bir noktadan çökertilebilir hale getirdi.”