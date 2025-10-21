Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Siber suç şebekesine uluslararası operasyon! 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa genelinde binlerce kişiyi hedef alan siber suç şebekesi, Letonya ve Europol iş birliğiyle düzenlenen 'SIMCARTEL' operasyonunda çökertildi. Operasyonda milyonlarca euroluk vurgun ortaya çıktı, 1.200 SIM kutusu cihazı ve 40.000 aktif SIM kart ele geçirildi.

Letonya merkezli büyük bir siber suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "SIMCARTEL" adlı uluslararası operasyonda, yasa dışı iletişim altyapısı kullanan ve Avrupa genelinde binlerce kişiyi dolandıran bir suç ağı ortaya çıkarıldı.

Letonya polisi ve Europol iş birliğiyle düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kullandığı merkezlere yapılan baskınlarda 1.200 SIM kutusu cihazı ve 40.000 aktif SIM kart ele geçirildi.

Siber suç şebekesine uluslararası operasyon! 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi - 1. Resim

5 MİLYON EUROYA YAKIN HAKSIZ KAZANÇ

Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, veri trafiğinin yönetildiği 5 sunucuya da el konuldu. Europol’den yapılan açıklamada, bu şebekenin Avusturya’da en az 1.700, Letonya’da ise 1.500'den fazla dolandırıcılık vakasına karıştığı tespit edildi.

Sadece Avusturya’da yaklaşık 4,5 milyon euro, Letonya’da ise 420 bin euro haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

