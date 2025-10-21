Siber suç şebekesine uluslararası operasyon! 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi

Letonya merkezli büyük bir siber suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "SIMCARTEL" adlı uluslararası operasyonda, yasa dışı iletişim altyapısı kullanan ve Avrupa genelinde binlerce kişiyi dolandıran bir suç ağı ortaya çıkarıldı.

Letonya polisi ve Europol iş birliğiyle düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kullandığı merkezlere yapılan baskınlarda 1.200 SIM kutusu cihazı ve 40.000 aktif SIM kart ele geçirildi.

5 MİLYON EUROYA YAKIN HAKSIZ KAZANÇ

Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, veri trafiğinin yönetildiği 5 sunucuya da el konuldu. Europol’den yapılan açıklamada, bu şebekenin Avusturya’da en az 1.700, Letonya’da ise 1.500'den fazla dolandırıcılık vakasına karıştığı tespit edildi.

Sadece Avusturya’da yaklaşık 4,5 milyon euro, Letonya’da ise 420 bin euro haksız kazanç sağladıkları belirlendi.