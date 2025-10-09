Suç örgütleri çökertiliyor! 2024’e göre %27 daha fazla şebeke ağı ortadan kaldırıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, senenin ilk dokuz ayındaki operasyon sayısının geçen senenin aynı dönemine göre %12, çökertilen suç çetesi sayısının da %27 arttığını söyledi. İstanbul Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında Vali Gül’e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

Geçen yılı aynı dönemine göre megakentin emniyet verilerini paylaşan Vali Gül “Kişilere karşı işlenen suçların %9 azaldığını, aydınlatma oranının ise %99,4’e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %23,5 azalma söz konusu. Aydınlatma oranının %91,3’e çıktığı bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Bu rakamlar bize şunu ifade ediyor: İstanbul’umuzun bugünü dünden daha huzurlu. Yine çeşitli suçlardan yıllardır aranan şahısların yakalanma oranı her geçen gün daha da artıyor. Suç potansiyeli taşıyan bu kişilerin sokaklarımızdan temizlenmesi demek, yarınımızın bugünden daha huzurlu olması demek” diye konuştu.

296 MİLYAR TL MAL VARLIĞI

Organize çetelerle mücadele hakkında bilgi veren Vali Gül “Yılın ilk dokuz ayındaki operasyon sayımız %12, çökertilen suç çetesi sayısı %27 arttı. 1.341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları %46 azaldı. Mesajımız net: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir suç yapısı, devletten büyük değildir. Hiçbir şehir eşkıyası, kanundan kaçamayacak” ifadelerini kullandı.