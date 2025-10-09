Türkiye’nin sağlık performansı zirvede

Esma Altın/ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin sağlık alanındaki karnesini ortaya koyan 2024’e ait sağlık istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın hazırladığı rapora yansıyan bazı veriler şöyle:

2023 yılında 9,8 olan bebek ölüm hızı geçen yıl 8,9’a geriledi. Benzer durum 5 yaş altı ölüm hızında da gerçekleşti. Anne ölüm oranı ise 100 bin canlı doğumda 13,4’te 11,5’e düştü.

Kızamık vaka sayısı geçen yıl toplam 1.582 oldu. Bir önceki yıl 5 bin 88 olan kızamık vaka sayısında önemli düşüş yaşandı.

İlgili Haber Sessiz ilerleyen tehlike: Şah damarı tıkanıklığı felce neden olabilir

2024’te toplam hekime müracaat sayısı 1 milyar 47 milyon oldu. Müracaatın yüzde 43,3’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, yüzde 56,7’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı.

Yoğun bakım yatak sayısı 49 bin 10’a ulaştı. Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 32.760, çocuk 2.592, yenidoğan ise 13.658 oldu. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yataklarının, tüm yoğun bakım yatakları içerisindeki payı ise yüzde 50,9 oldu.

2024’te 15 bin 545 organ ve doku nakli gerçekleşti. 3 bin 468 böbrek, 1.731 karaciğer, 43 kalp, 18 akciğer, 1 pankreas, 3 ince bağırsak, 4 bin 133 kornea ve 6 bin 148 kemik iliği nakli yapıldı.

Toplam hekim sayısı yüzde 8,3 artışla 221.133’e ulaştı. Toplam personel sayısı ise 1 milyon 436 bin 686’ya yükseldi. Yardımcı sağlık personeli sayısı da yüzde 7,4 artışla 616.890 oldu.