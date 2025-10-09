FB’li minik Tamer’e imzalı forma sürprizi

Hatay’da yaşayan Oğulcan ve Merve Oğuz çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Tamer Talha’nın geçen yıl 8 Ağustos’ta yapılan muayenesinde beyninde 4x2 santimetre boyutunda tümör tespit edildi. Tamer’in beyninde yer alan tümör 4,5 süren başarılı bir operasyonda çıkarıldı.

Yapılan patolojide dördüncü evre kötü huylu tümör teşhisi konuldu. Yaklaşık 14 ay süren tedavi süreciyle bu yıl 23 Eylül’de yapılan MR sonuçlarında Tamer’in beyninde herhangi bir tümöre rastlanmadı. Kanseri atlatan minik Tamer’in zaferi tüm Türkiye’ye umut oldu.

Ailesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı olan Tamer’e gönül verdikleri takımdan da hediye geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, futbolcuların imzaladığı formayı küçük çocuğa hediye etti. Baba Oğuz “Oğlum formayı görünce çok mutlu oldu, hatta onunla uyumak istedi. Gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedeldi. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.