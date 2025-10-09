Üçlü negatif kansere karşı akıllı tedavi umudu! Kanser tedavisinde nano ilaç dönemi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Göğüs kanserinin en zorlu türlerinden biri olan üçlü negatif göğüs kanseri için Türkiye’den umut verici bir bilimsel adım geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden Doç. Dr. Banu İyisan, tamamen doğal biyomalzemelerden akıllı nano ilaç sistemleri geliştirmeyi hedefleyen projesiyle kanser hastalarına umut oluyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kendine ait laboratuvarında kanser hücrelerini, insan saç telinden yaklaşık bin kat daha küçük akıllı nano ilaç sistemleri ile sağlıklı hücrelere zarar vermeden öldürmenin yolunu arayan Doç. Dr. İyisan, “Bu nano yapılar hem kanser hücrelerini doğrudan hedef almayı hem de yan etkileri azaltmayı amaçlıyor. Böylece mevcut tedavilere dirençli vakalarda etkinliğin artırılması hedefleniyor. Üstelik bu sistemler yalnızca üçlü negatif göğüs kanseriyle sınırlı kalmayacak; sürdürülebilir bir yaklaşımla gelecekte diğer kanser türlerinde de kullanılabilecek potansiyele sahip” dedi.

Bu proje, L’Oréal Türkiye’nin “Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var” yaklaşımı doğrultusunda, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliği ile yürüttüğü ve 23 yıldır genç kadın bilim insanlarını destekleyen “Bilim Kadınları İçin Programı” kapsamında destek alan çalışmalar arasında yer alıyor.

Bu proje ile mevcut tedavilere dirençli bu agresif kanser türünde tedavi etkinliğini artırmak, yan etkileri azaltmak ve sürdürülebilir yöntemlerle diğer kanser türlerine de uyarlanabilecek yeni nesil bir yaklaşım geliştirilmesi hedefleniyor.

BU KANSER TÜRÜ NEDEN DAHA ZOR?

Göğüs kanserinin diğer türlerinde hormon veya hedefe yönelik tedaviler uygulanabilirken, üçlü negatif göğüs kanserinde bu yöntemler etkili olmuyor. Hastalığın daha saldırgan seyretmesi, tedaviye direnç göstermesi ve tekrar etme riskinin yüksek olması, yeni tedavi yaklaşımlarına duyulan ihtiyacı artırıyor.

Klasik kanser tedavilerinde kemoterapi ilaçları kullanıldığını, kemoterapi ilaçlarının vücuttaki bütün hızlı büyüyen hücrelere etki ederek bu büyümeyi durdurmaya çalıştığını ifade eden Doç. Dr. İyisan, “Bu arada sağlıklı hücreleri de öldürüyor. Başka bir yol var. Üzerinde çalıştığımız nanoteknolojik ilaçları kullanabiliriz. Doğal nano malzemelerden geliştirdiğimiz akıllı ilaçlar sadece kanserli hücrelere odaklanıyor ve böylece tedavi daha etkili ve güvenli oluyor” dedi.

“Bunlar gözle görülemeyecek, sadece laboratuvarda mikroskop altında görebileceğimiz ilaçlar. ‘Akıllı’ lafını çok seviyorum. Biz onları öyle bir programlıyoruz ki, malzeme tasarım metotlarıyla onları öyle bir hâle getiriyoruz ki sadece kanserli hücrede aktif oluyorlar. Çok küçük nano kapsüller de nano ilaçların tabanını oluşturuyor. Bunlar o kadar küçük ki saç telinden bin kat daha ince. Üretiyoruz, içerisine kemoterapi ilaçlarını koyuyoruz. Yüzeylerini çeşitli moleküllerle modifiye ediyoruz. Sadece kanserli hücreyi tanıdıyoruz. Aslında laboratuvarda bir postacı tasarlıyoruz. O postacıya kargosunu yanlış yerlere götürmemeyi öğretiyoruz. Ben malzemeciyim; malzeme tasarım teknikleri ile bu ilaçları ortaya çıkarıyoruz. Günün sonunda yüksek stabilitesi olan, kargosunu doğru adrese götüren güvenli ilaçlar üreteceğiz. Bu alanda çok çalışılıyor” diye açıkladı.