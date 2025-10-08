Uyguladığı meyve diyeti sonu oldu! 22 kiloya düşen fenomen otelde ölü bulundu

Sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, yalnızca çiğ meyve tüketilen ‘frutaryen beslenme’ akımı nedeniyle hayatını kaybetti. Varşova doğumlu Karolina Krzyzak, benzer yaşam tarzına sahip insanlarla tanışmak için Bali’ye gitmişti. Ancak burada yalnız başına, yetersiz beslenme nedeniyle vefat etti.

AŞIRI ZAYIFLIKTAN DİŞLERİ ÇÜRÜDÜ

Ölmeden önce sadece 22 kiloya kadar düşen Karolina, neredeyse kendi vücut ağırlığını taşıyamaz hale gelmişti. Vücudunun temel besinlerden yoksun kalması nedeniyle tırnaklarının sarardığı, dişleri ise çürümeye başladığı öğrenildi.

Daha önce anoreksiya ile mücadele eden genç kız, bu yaşam biçimine yöneldi. Ancak durum, 2024 Aralık ayında Karolina’nın Bali’deki bir otele giriş yapmasıyla daha da kötüleşti.

DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ

Otele girişte Karolina'nın sadece meyve tükettiği belirtildi ve bu besinlerin doğrudan odasına servis edilmesi istendi. Otel yöneticisi, wellness temalı bir tesis oldukları için vegan beslenme taleplerinin yaygın olduğunu söyledi. Ancak personel, Karolina’nın aşırı zayıf görünümünden rahatsız oldu. Bir akşam, otel çalışanı genç kadını yürüyemeyecek kadar güçsüz halde buldu ve odasına kadar eşlik etti. Personel, defalarca doktora gitmesini önerdi ancak Karolina her seferinde bunu reddetti.

ÜÇ GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otele girişinden üç gün sonra Karolina’nın bir arkadaşı, kendisinden haber alamadıklarını bildirerek personeli aradı. Odasını kontrol eden görevliler, Karolina'yı ölü buldu.

Yakın arkadaşlarının verdiği bilgilere göre Karolina, ölümünden kısa bir süre önce ileri derecede osteoporoz ve albümin eksikliği yaşıyordu. Ergenlik döneminden itibaren anoreksiya ile mücadele eden Karolina, sonunda yaşam tarzının bedelini hayatıyla ödedi.

AİLESİ EVE DÖNMESİ İÇİN YALVARMIŞ

Karolina, genç yaşta beden algısıyla ilgili sorunlar yaşamaya başlamıştı. İngiltere’ye taşınıp Leeds Üniversitesi’ne girdikten sonra yogaya ilgi duymaya ve vegan beslenmeye yönelmişti.

Sosyal medyada paylaştığı aşırı zayıf görüntülerin ardından ailesi duruma müdahale etti. Ebeveynleri tedavi için eve dönmesini istese de Karolina kararından vazgeçmedi.

Arkadaşları da yardım etmeye çalıştı ancak Bali’ye yaptığı son yolculuk her şey için çok geçti.