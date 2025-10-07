Basit bir döküntüyle gitti… Doktorun dikkati sayesinde 5 yıllık gizli hastalığı ortaya çıktı

25 yaşındaki Becky Bowes, kolundaki sıradan bir döküntü için doktora gittiğinde, yaşamını altüst edecek bir gerçekle karşılaşacağını bilmiyordu. Uyanık bir doktorun dikkati, hastalığın erken teşhisini sağladı.

KÜÇÜK BİR DETAY KANSERİ ORTAYA ÇIKARDI

Sıradan bir cilt sorunu için hastaneye giden Becky Bowes’un, Swindon’da başlayan doktor ziyareti, kanser teşhisiyle sonuçlandı. Doktorun küçük bir detayı fark etmesi, hastalığının ortaya çıkmasını sağladı. Doktorun boynuna dikkatlice bakıp bir kitle fark etmesi üzerine yapılan tetkiklerde, Bowes’a evre 3 papiller tiroit kanseri teşhisi konuldu.

5 YIL BOYUNCA FARK EDİLMEMİŞ

Golf topu büyüklüğünde olan bu kitle, boyundaki konumu nedeniyle yaklaşık beş yıl boyunca fark edilmeden kaldı. Genç kadın, teşhis sonrası eski fotoğraflarına baktığında artık sadece o kitleyi gördüğünü söylüyor. “Sadece döküntü için gitmiştim ama birkaç dakika içinde dünyam başıma yıkıldı” diyen Bowes, o anları unutamıyor.

TİROİDİ VE LENF BEZLERİ ALINDI

2020 yılının Mayıs ayında ameliyata alınan genç kadının tiroid bezi ve 22 lenf nodu alındı. İncelenen lenf nodlarından 13’ünde kanser hücreleri tespit edildi.

Tedavi sürecinde Bowes, iki farklı dozda radyoaktif iyot aldı. Ancak kitlenin uzun süre fark edilmemesi nedeniyle kanser akciğerlerine kadar yayılmıştı. 2021 yılının Şubat ayında bir radyoaktif iyot tedavisi daha gören Bowes, bu süreçte kurşunla kaplı bir odada üç gün boyunca izole şekilde kaldı.

KANSERİ ATLATTI, ŞİMDİ KRONİK YORGUNLUKLA MÜCADELE EDİYOR

Tedavi sürecinin ardından kansere dair aktif bir bulguya rastlanmasa da Bowes, bu kez de kronik yorgunluk sendromu ile mücadele etmeye başladı. Günlük yaşamında tek başına uzun süre ayakta kalmakta zorlanan genç kadın, her gün uzun süreli bir uykuya ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca aldığı tedaviler ve hareketsizlik nedeniyle kayda değer miktarda kilo aldığını belirten Bowes, bu durumun da ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini ifade ediyor.

“BOYNUMDA AĞRI YOKTU”

Boynundaki kitle herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık vermediği için kontrol etme ihtiyacı duymadığını söyleyen genç kadın, bu yaşadıklarının başkalarına da uyarı olmasını istiyor.

"Göğüs muayenesi gibi insanlar da boyunlarında olağan dışı bir şey olup olmadığını kontrol etmeyi öğrenmeli" diyerek farkındalık çağrısı yapıyor.

6 AYDA BİR KAN TESTİ VERİYOR

Becky Bowes, şu anda her altı ayda bir kan testleriyle kontrol altında tutuluyor. Vücudunda tiroit hormonunun tekrar uyarılmaması için hormon baskılayıcı tedavi görüyor. En büyük korkuları arasında ikincil kanser gelişimi ya da çocuk sahibi olamama ihtimali yer alıyor.

“ARTIK 25 YAŞINDA GİBİ DEĞİLİM”

Hayatının tamamen değiştiğini belirten Bowes, şunları söylüyor: “Artık 25 yaşında gibi değilim. Hiçbir şey yapamıyorum. Biraz kendimi zorlasam, günlerce yatağa bağlı kalıyorum. Kilo aldım, bacaklarımda çatlaklar oluştu. Bu da özgüvenimi olumsuz etkiliyor ve konuşmakta bile zorlanıyorum.”

UYARISI NET: LÜTFEN İHMAL ETMEYİN!

Becky Bowes, başkalarının da benzer bir durum yaşamaması için erken teşhisin önemine dikkat çekerek çağrıda bulunuyor:

“Vücudunuzda bir şeyin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, mutlaka doktora gidin ve kontrol ettirin. Lütfen göz ardı etmeyin.”