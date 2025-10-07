Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi

Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi
Kanser, Kolon, Kolonoskopi, Kanser Tedavisi, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kanser Enstitüsü, kalın bağırsak kanseri teşhisinde gereksiz kolonoskopileri önleyecek yerli bir tarama testi üzerinde çalışıyor. Ayrıca tümörün genetik haritasını çıkarıp, kişiye özel tedavi ve kanla erken risk belirleme yöntemleri geliştiriliyor.

Esma Altın/ANKARA - Türkiye’de en çok görülen üçüncü kanser türünün kalın bağırsak kanseri olduğunu belirten Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek, bunun teşhisi ve tedavisi için uygulanankolonoskopi (kalın bağırsağı incelemek için uygulanan endoskopik bir işlem) uygulamasının gereksiz kullanımının önüne geçecek yeni bir yöntem üzerine çalıştıklarını söyledi. Civelek, “Bunun için yerli bir tarama testi projemiz var. İleri teknolojik yöntem üzerine çalışıyoruz. Testi yaptırıp kolonoskopi yapılması gereken hastaları belirleyeceğiz. Gereksiz kolonoskopileri engelleyeceğiz” dedi.  Tamamen Türkiye’de üretilecek Yeni Nesil Dizileme (NGS) paneli üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Civelek, “Böylelikle kanserle ilgili dünyada bilinen en geniş genetik panel elimizde olacak” dedi. 

Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi - 1. Resim

TÜMÖRÜN GENETİK HARİTASI ÇIKARILACAK

Tümör dokularıyla ilgili de yeni bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Civelek, söz konusu çalışmada tümörün genetik haritasını çıkararak buna uygun bir tedavi yöntemi geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Civelek, “Canlı tümör hücreleri hastadan alınıp laboratuvarda üç boyutlu olarak büyütülüp, ilaçlar önce o dokuda denenip kişinin tedaviye cevabını öngöreceğimiz sistemler geliştirmeye çalışıyoruz” bilgisini paylaştı. 

KANDAN RİSK BELİRLEME

Türkiye’de üretilen yerli immünoterapi ilaçlarının 2028’de kullanmayı hedeflediklerini aktaran Civelek, bu yeni teknolojik ilaçlar ile hayat sürelerinin uzadığının kanıtlandığını, eskiden bir yıllık yaşama şansı olmayan hastalara şimdi beş yıllık hayat süresi öngörülebildiğini belirtti. Yine kanserin erken teşhisi noktasında yeni bir kit üzerinde çalıştıklarını söyleyen Civelek, “Ailenizde kanser öyküsü varsa, ‘Acaba bende de bu kanser var mı?’ diyorsanız bununla ilgili kanser paneli kitimiz olacak. Bir tüp kanla sizde ailesel özellik gösteren bir kanser riski olup olmadığını tespit edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kadim Anadolu tıbbı dünyaya açılıyor! Türkiye geleneksel tıpta referans ülke olacakTrump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadim Anadolu tıbbı dünyaya açılıyor! Türkiye geleneksel tıpta referans ülke olacak - SağlıkGeleneksel tıpta öncü olacağız!DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı - SağlıkDSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısıUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem: Her sabah bir tutam ekleyin - SağlıkUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntemBilim insanları açıkladı! 15 dakika fazla uyumak erken ölüm riskini azaltıyor - SağlıkBilim insanları açıkladı! 'Ekstra 15 dakika' erken ölüm riskini azaltıyorParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü? - SağlıkParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü?Kötü uyku beyni yaşlandırıyor: Demans riski artıyor! - SağlıkKötü uyku beyni yaşlandırıyor: Demans riski artıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...