Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi

Esma Altın/ANKARA - Türkiye’de en çok görülen üçüncü kanser türünün kalın bağırsak kanseri olduğunu belirten Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek, bunun teşhisi ve tedavisi için uygulanankolonoskopi (kalın bağırsağı incelemek için uygulanan endoskopik bir işlem) uygulamasının gereksiz kullanımının önüne geçecek yeni bir yöntem üzerine çalıştıklarını söyledi. Civelek, “Bunun için yerli bir tarama testi projemiz var. İleri teknolojik yöntem üzerine çalışıyoruz. Testi yaptırıp kolonoskopi yapılması gereken hastaları belirleyeceğiz. Gereksiz kolonoskopileri engelleyeceğiz” dedi. Tamamen Türkiye’de üretilecek Yeni Nesil Dizileme (NGS) paneli üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Civelek, “Böylelikle kanserle ilgili dünyada bilinen en geniş genetik panel elimizde olacak” dedi.

TÜMÖRÜN GENETİK HARİTASI ÇIKARILACAK

Tümör dokularıyla ilgili de yeni bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Civelek, söz konusu çalışmada tümörün genetik haritasını çıkararak buna uygun bir tedavi yöntemi geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Civelek, “Canlı tümör hücreleri hastadan alınıp laboratuvarda üç boyutlu olarak büyütülüp, ilaçlar önce o dokuda denenip kişinin tedaviye cevabını öngöreceğimiz sistemler geliştirmeye çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

KANDAN RİSK BELİRLEME

Türkiye’de üretilen yerli immünoterapi ilaçlarının 2028’de kullanmayı hedeflediklerini aktaran Civelek, bu yeni teknolojik ilaçlar ile hayat sürelerinin uzadığının kanıtlandığını, eskiden bir yıllık yaşama şansı olmayan hastalara şimdi beş yıllık hayat süresi öngörülebildiğini belirtti. Yine kanserin erken teşhisi noktasında yeni bir kit üzerinde çalıştıklarını söyleyen Civelek, “Ailenizde kanser öyküsü varsa, ‘Acaba bende de bu kanser var mı?’ diyorsanız bununla ilgili kanser paneli kitimiz olacak. Bir tüp kanla sizde ailesel özellik gösteren bir kanser riski olup olmadığını tespit edeceğiz” diye konuştu.