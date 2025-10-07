Kadim Anadolu tıbbı dünyaya açılıyor! Türkiye geleneksel tıpta referans ülke olacak

ZİYNETİ KOCABIYIK - Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; şifa sanatının, bilimin ve merhametin merkezlerinden biri olan Anadolu topraklarının geleneksel tıbbı dünyaya açılıyor. Sağlık Bakanlığının Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı görüşmeler sonucunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında bir DSÖ İş Birliği Merkezinin Türkiye’de açılması için resmî süreç başlatıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bu adımın, ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirerek Türkiye’yi bu alanda bölgesel merkez hâline getireceğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen ve Azerbaycan, Bulgaristan, Moğolistan, Suriye ve Gürcistan’dan sağlık bakanlığı yetkilileri ile Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun da bulunduğu geniş bir uluslararası katılımcı ile gerçekleştirilen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi tamamlandı.

TÜRKİYE GELENEKSEL TIPTA LİDER ÜLKE

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin GETAT uygulamalarında geldiği noktayı değerlendirdi. Bu kongrenin sadece bilimsel bir bilgi paylaşım zemini değil; aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin, ortak araştırmaların ve karşılıklı tecrübelerin paylaşıldığı bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın gerçek gücü, milletlerin yüzyıllar boyunca geliştirdiği bilgi ve tecrübeyi, modern bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunabilmesinde yatmaktadır. Türkiye’de son yıllarda GETAT alanında attığı önemli adımlarla, yüzyıllar öncesinden gelen birikimini modern tıbbın imkânlarıyla yeniden değerlendirme konusunda önemli mesafeler kaydetti. Bu çalışmalarımızı yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel düzeyde de güçlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere farklı ülkelerin enstitüleriyle iş birliklerimizi artırıyoruz” dedi.

GETAT uygulamalarının “etik ve bilimsel standartlarla” vatandaşlara sunulması gerektiğini; modern tıp ile entegrasyonunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, “Amacımız; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliğini ve güvenilirliğini, kanıta dayalı bilimsel araştırmalarla desteklemek, ulusal ölçekte klinik rehberler hazırlamak, saha araştırmaları yürütmek ve güçlü veri tabanları oluşturmaktır. Bu sayede yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada da referans alınabilecek standartları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz laboratuvarlarını hayata geçirerek tıbbi ürünlerin kalite, güvenlik ve etkileşim profillerini bilimsel temellere dayandırıyoruz” dedi.

84 GETAT MERKEZİ AÇILDI

Tam teşekküllü bir sağlık vizyonu için sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisi değil, kişinin, toplumun ve çevrenin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması olduğuna işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye’de GETAT yöntemlerinin çeşitliliği ve yaygınlığına dikkat çekti. Prof. Dr. Memişoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada 84 GETAT Uygulama Merkezi, 2 bin 160 uygulama ünitesi, 26 bini aşkın sertifikalı sağlık çalışanımızla akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, kupa terapisi, hipnoz, apiterapi, refleksoloji ve osteopati dahil 15 farklı yöntemi etik ve bilimsel standartlar çerçevesinde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

HEKİMLER KONGRE KATILIMI İÇİN YARIŞTI

Dünyanın farklı ülkelerinden sağlık bakanlığı yetkililerinin de takip ettiği 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne Türk hekimler ve sağlıkçılardan da çok büyük ilgi vardı. Modern tıp uygulamalarını, geleneksel tıpla birleştirmek ve sağlığa bütüncül yaklaşmak isteyen hekimler, kongre bünyesinde düzenlenen workshop’lara katılmak için adeta birbiriyle yarıştı.