Doğu’nun şifası, Anadolu’nun sırrı ile buluşuyor! 5 bin yıllık gelenek Türkiye'ye geliyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanı’nın Çin ziyareti, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta tarihî bir iş birliğinin kapısını araladı.

Türkiye’nin binlerce yıllık şifa geleneği, Çin’in kadim tıbbıyla buluşuyor! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Çin Halk Cumhuriyeti ziyaret programı kapsamında yapılan görüşmelerde Türkiye’deki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) ile geleneksel Çin tıbbı alanında nasıl bir iş birliği yapılabileceği de gündeme geldi.

Görüşmeler sonucunda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Çin Sağlık Komisyonu’na bağlı Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi (NATCM) bir araya gelerek eğitimden uygulamalara kadar birlikte yapılabilecek iş birliğinin çerçevesini çizecek.

İlgili Haber Konuşma güçlüğüne çare akupunkturda çıktı

TÜRKİYE'DE 5 BİN HEKİM UYGULUYOR

Türkiye’de GETAT uygulamalarına ve Geleneksel Çin Tıbbi ile yapılacak iş birliğinin Türk insanının sağlığına nasıl yansıyacağına ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Hastanesi GETAT Hekimi Dr. Ahmet Yasin Tekin’e sorduk.

Son yıllarda Türkiye’de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hem üniversiteler hem de kamu/özel sağlık kurumlarında GETAT merkezlerinin hızla artış gösterdiğini söyleyen Dr. Tekin “Akupunktur, fitoterapi, kupa ve sülük uygulamaları, ozon tedavisi, apiterapi, larva (maggot) uygulamaları ve mezoterapi gibi yöntemler, Sağlık Bakanlığı kılavuzları çerçevesinde yalnızca eğitim almış hekimler tarafından uygulanmaktadır. Bugün yaklaşık 5 bin hekim bu alanda sertifika sahibidir ve pek çok üniversitede “GETAT Uygulama Merkezi” faaliyet göstermektedir. Kurumumuz olan Türkiye Hastanesinde de Ozonterapi, Akupunktur, Kupa Terapi (Hacamat) ve Mezoterapi alanlarında hizmet verilmektedir. Bu uygulamalar, alanında yetkin ve sertifikalı hekimler tarafından, güncel kılavuzlar doğrultusunda ve bilimsel standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir” dedi.

ALTERNATİF DEĞİL TAMAMLAYICI

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının, Batı tıbbının veya günümüzün güncel tıp yaklaşımlarının alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Dr. Tekin “Amaç, bilimsel tıp uygulamalarını dışlamak değil; kanıta dayalı yöntemler ışığında özellikle kronik hastalıklar, yaşam kalitesi sorunları ve destekleyici alanlarda etkinliği kanıtlanmış geleneksel uygulamaları güncel tıp ile entegre etmektir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Hastanesi GETAT Hekimi Dr. Ahmet Yasin Tekin, geleneksel tıp uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRIR?

Türkiye ile Çin arasında atılacak bu adım, yalnızca iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hem hastaların hayat kalitesine katkı sağlayacak hem de Türkiye’yi geleneksel ve tamamlayıcı tıpta uluslararası bir merkez konumuna taşıyacaktır.

Dr. Ahmet Yasin Tekin, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ile Türk Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın (GETAT) ortak çalışma alanları oluşturmasının sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

Bitkisel ilaçlar: Çin tıbbında kullanılan çok sayıda bitki ve formül var. Türk tıbbında da geleneksel şifalı bitkiler (ısırgan, çörek otu, kantaron, çiğdem vb.) kullanılıyor. Bu iki bilgi birikimi birleştirilerek ortak farmakolojik araştırmalar yapılabilir.

Çin tıbbında kullanılan çok sayıda bitki ve formül var. Türk tıbbında da geleneksel şifalı bitkiler (ısırgan, çörek otu, kantaron, çiğdem vb.) kullanılıyor. Bu iki bilgi birikimi birleştirilerek ortak farmakolojik araştırmalar yapılabilir. Klinik çalışmalar: Özellikle kronik hastalıklar (romatizma, diyabet, migren, kanser destek tedavileri) üzerine ortak randomize kontrollü klinik çalışmalar yürütülebilir.

Özellikle kronik hastalıklar (romatizma, diyabet, migren, kanser destek tedavileri) üzerine ortak randomize kontrollü klinik çalışmalar yürütülebilir. Veri paylaşımı: Çin’de TCM üzerine çok geniş hasta verileri mevcut. Türkiye, bu verilerden yararlanarak kendi hasta gruplarında karşılaştırmalı analizler yapabilir.

Çin’de TCM üzerine çok geniş hasta verileri mevcut. Türkiye, bu verilerden yararlanarak kendi hasta gruplarında karşılaştırmalı analizler yapabilir. Sertifika programları: Çin’de TCM üzerine üniversite düzeyinde fakülteler bulunuyor. Türk hekimler buralarda eğitim ve sertifika programlarına katılabilir.

Çin’de TCM üzerine üniversite düzeyinde fakülteler bulunuyor. Türk hekimler buralarda eğitim ve sertifika programlarına katılabilir. Uygulamalı eğitim: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş GETAT merkezleri var. Çinli uzmanlar bu merkezlerde uygulamalı eğitimler verebilir.

Kongre: Ortak kongreler ve sempozyumlar düzenlenerek bilgi alışverişi sağlanabilir.

TÜRKİYE'DE 15 ALANDA TEDAVİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre ülkemizde resmî olarak tanımlanmış 15 GETAT uygulaması bulunuyor. Bunlar, Akupunktur, Apiterapi (Arı ürünleriyle tedavi), Fitoterapi (Bitkisel tedavi), Hipnoz, Homeopati, Kupa Terapisi (Hacamat), Larva (Maggot) Uygulaması, Mezoterapi, Osteopati, Ozonterapi, Proloterapi, Refl eksoloji, Sülük (Hirudoterapi), Kayropraktik, Müzikterapi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’de geleneksel tıpla ilgili yaklaşımları küresel düzeyde destekliyor. DSÖ’nün 2014–2023 Geleneksel Tıp Stratejisi ve hazırlıkları süren 2025 sonrası yeni yol haritası, ülkelerin kendi kültürel tıp miraslarını güncel tıp sistemleriyle bütünleştirmesini tavsiye ediyor. Türkiye de bu vizyon doğrultusunda, uygulamaların yalnızca bilimsel çerçevede ve hekimler aracılığıyla yapılmasını zorunlu kılarak güçlü bir örnek teşkil ediyor.