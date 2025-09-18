Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı'ndan üç yeni akademi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını korumak için üç yeni akademi kuruyor. Evli çiftlere ‘anne babalık’, çocuklara ‘sağlıklı beslenme’, gençlere de ‘bağımlılıkla mücadele’ konularında eğitim verilecek.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlıklı nesil sağlıklı toplum inşa etmek maksadıyla yeni bir çalışmaya imza attı. Bakanlık, özellikle son dönemde gençler arasında artan şiddet olaylarına karşı, doğumdan itibaren yeni nesli korumak ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) üç yeni akademi kurulacak. Yeni akademiler bebek, çocuk ve genç akademilerinden oluşacak. Bebek Akademisinde, bebek sahibi olmayı düşünen çiftlere ve yeni anne baba olmuş ebeveynlere eğitimler verilecek.

HEM ÇOCUKLARA HEM EBEVEYNLERE EĞİTİM

Bu akademiden 0-3 yaş grubu bebekler ve aileleri yararlanabilecek. Yine 3-12 yaş grubu çocuklar için Çocuk Akademisi açılacak. Burada da hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Ergenlik dönemine yönelik ise 12-18 yaş grubunu kapsayan Genç Akademi kurulacak. Burada sadece ergenlere yönelik eğitimler yer alacak.

Genç Akademi’de, okul başarısının nasıl artırılacağı, dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacağı, sanal kumarın, sigara tüketiminin zararları, obezitenin zararları konularında farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Sağlık Bakanlığının hâlihazırda Sağlıklı Hayat Merkezi Akademisi bulunuyor. Yeni kurulacak olanlarla toplamda dört ayrı akademide eğitimler verilmiş olacak.

