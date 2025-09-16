Önce eğitim sonra nikah! Evlenmek için ‘ehliyet’ şartı gündemde

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, aile kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor.

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak.

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Konuyla ilgili konuşan parti kaynakları “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, projenin hızlandırılması için harekete geçildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının öncülüğünde cuma günü Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman ve akademisyenler katılacak.