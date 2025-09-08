Erdoğan'dan gençlere yeni yıl müjdesi: 2026'da evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla 2026’da evlenecek genç çiftlere verilecek kredi miktarını açıkladı. Peki, 2026'da yeni evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek? İşte Erdoğan'ın gençlere yönelik yeni yıl müjdesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül 2025 tarihinde Beştepe'deki Külliye'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuracak genç çiftlere müjdeli haberi duyuran Erdoğan, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisine de verilecek kredi tutarını açıkladı.
Peki, 2026'da yeni evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:
2026'DA EVLENECEK ÇİFTLERE KAÇ TL, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
"Burada iki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.
Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirinin asgari ücretin 2,3 katı olması şartı iki buçuk katına çıkarıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."
AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bu ülkede ikamet etmek.
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak.
- Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak.
- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.
- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamak.
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.