Erdoğan'dan gençlere yeni yıl müjdesi: 2026'da evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül 2025 tarihinde Beştepe'deki Külliye'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuracak genç çiftlere müjdeli haberi duyuran Erdoğan, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisine de verilecek kredi tutarını açıkladı.

Peki, 2026'da yeni evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:

"Burada iki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirinin asgari ücretin 2,3 katı olması şartı iki buçuk katına çıkarıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."