2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında güncellemeye gidildi. 2025 Eylül ayı itibarıyla bankalar promosyon yarışına girdi, emeklilere ödenecek tutar 30 bin TL'ye kadar çıktı.

Artan rekabetle birlikte emeklilere ek avantajlar sunan banka sayısı artarken, "Hangi banka kaç lira veriyor?" sorusu da merak edildi. Peki, 2025 Eylül ayı emekli maaşı banka promosyonları kaç lira oldu? İşte 30 bin TL’ye varan ödeme listesi.

2025 EYLÜL EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI

Akbank: 30.000 TL’ye varan promosyon.

ING: 28.000 TL promosyon + 13.000 TL'ye varan ek ödül.

Yapı Kredi: 27.000 TL'ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.

Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.

DenizBank: 27.000 TL promosyon + 7.000 TL'ye varan kredi kartı harcama iadesi.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

Türkiye Finans: 26.000 TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

Garanti BBVA: 25.000 TL promosyon + 10.000 TL'ye varan bonus.

Albaraka Türk: 25.000 TL promosyon + 9.400 TL'ye varan ek ödül.

İş Bankası: 24.000 TL promosyon + 9.000 TL MaxiPuan.

TEB: 21.000 TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.

QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.

20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları. Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.

30 BİN TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

Emeklilere doğrudan 30 bin TL promosyon ödemesi yapan banka Akbank oldu. Emekli banka promosyonlarında yükseliş trendi hız kesmeden devam ederken, ödemeler 3 yılda bir gerçekleştiriliyor.

Öte yandan emekliler, istedikleri zaman daha yüksek promosyon ödemesi alabilmek adına maaşlarını bir başka bankaya taşıyabiliyor.