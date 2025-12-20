Saraybosna’daki “insan safarisi” iddialarında tansiyon yükseliyor. 1990’lı yıllarda sivillerin hedef alındığı ve zengin yabancıların para karşılığı keskin nişancı atışları yaptığı öne sürülen dosyada, en kritik tanıklardan biri şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ölümün ardından oklar Sırp istihbaratına çevrilirken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in adının geçtiği iddialar yeniden gündemin merkezine oturdu.

1990’lı yıllarda Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin hedef alındığı ve zengin yabancıların para karşılığı keskin nişancı atışları yaptığı öne sürülen “insan safarisi” iddialarında en kritik tanıklardan biri şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, gözleri bir kez daha Sırbistan merkezli karanlık yapılar üzerine çevirdi.

İtalyan savcıların geçtiğimiz ay başlattığı soruşturmanın kilit ismi olan Bosnalı Sırp eski milis lideri Slavko Aleksic, herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunmamasına rağmen Trebinje’de ani şekilde öldü.

Ölümün zamanlaması, soruşturmayı yakından takip eden çevrelerde “tesadüf” olarak görülmedi.

Saraybosna’daki “insan safarisi” iddialarında kritik tanık öldü: Oklar Sırp istihbaratını gösteriyor

KONUŞURSA BİRÇOK İSMİ ORTAYA DÖKERDİ

Sırp hukukçu Cedomir Stojkovic’e göre Aleksic, Saraybosna’daki keskin nişancı noktalarını, organizasyonu ve ateş emrini veren yapıları doğrudan anlatabilecek nadir isimlerden biriydi.

Stojkovic, “Aleksic kimin ateş ettiğini de, kimin bu işi organize ettiğini de biliyordu” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic ise Aleksic’in ölümünü açıkça şüpheli buluyor:

"Kasım ayında gayet sağlıklıydı. Hiçbir ölümcül hastalığından söz etmedi. Ancak tam da soruşturma derinleşirken ortadan kalktı."

VUCİC İDDİALARI, TANIĞIN ÖLÜMÜYLE GÖLGEDE KALDI

Soruşturma kapsamında adı geçenler arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de bulunuyor.

Vucic, Saraybosna’daki “insan safarisi” keskin nişancı gezileriyle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetse de, Aleksic’in ölümünün ardından bu savunma daha fazla sorgulanır hale geldi.

Aleksic, ölümünden kısa süre önce Sırp televizyonuna verdiği röportajda Vucic’i aklamaya çalışmış, ancak hemen ardından Belgrad’da askeri hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Bu detay, özellikle Sırp güvenlik ve istihbarat birimlerinin rolü konusunda soru işaretlerini artırdı.

“SIRP İSTİHBARATI DEVREDE OLABİLİR”

Stojkovic, Aleksic’in ölümünün soruşturmayla bağlantılı olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tanığın ölümüyle Sırp istihbaratının bağlantılı olabileceğini düşünmek maalesef mantıksız değil."

Gazeteci Margetic ise savcılara açık çağrıda bulunarak, muhtemel zehirlenme ihtimali nedeniyle cenaze işlemlerinin durdurulmasını ve detaylı otopsi yapılmasını talep etti.

SARAYBOSNA’DA ADALET ARAYIŞI!

Saraybosna kuşatmasından sağ kurtulanlar, sivilleri hedef alan bu “paralı av” iddialarının aydınlatılmasını isterken, sorumlu olduğu öne sürülen kişi ve yapılar için en ağır cezaların verilmesini talep ediyor.

