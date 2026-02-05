Adana’da arkadaşına güvenip IBAN’ını kullandıran ve hakkında 20 dava açılan 23 yaşındaki Özlem Develi, aldığı 4 yıl 5 ay hapis cezası sonrası polis teslim oldu. Genç kız, gözyaşlarıyla ailesiyle vedalaşıp polise teslim oldu.

Adana'da 3 sene önce arkadaşına güvenip IBAN'ını kullandıran Özlem Develi, iyilik edeyim derken kendisini dolandırıcılık davalarının içinde buldu.

İYİLİK YAPMAK İSTERKEN SUÇUN İÇİNE DÜŞTÜ

Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, ‘Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?' teklifinde bulundu. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

DOLANDIRICILIK PLANI ORTAYA ÇIKTI

Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı. Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

ARANIYORDU, TESLİM OLDU

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar" dedi.

"YAPMADIĞIM ORTAYA ÇIKACAK"

Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

