Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında yaşanan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdiği öne sürülen sağlık çalışanı S.B.'nin durağı savaş alanına çevirdiği anlar yer aldı. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde bulunan Bursa Şehir Hastanesi taksi durağına gelen iki yolcudan erkek yolcu ilk sırada olduğu için gelen ilk araca alındı. Daha sonra gelen kadın yolcuya ise bir dakika içerisinde ikinci taksinin geleceği söylendi. Ancak bu duruma sinirlenen S.B. (32), durak görevlileriyle tartışmaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sinirlenen sağlık çalışanı kadın, ayaklı seyyar küllükler ve boya kovaları ile taksi durağının camlarını kırdı, bilgisayar ekranlarına ve güvenlik kameralarına zarar verdi. Kırılan camlardan içeri atılan boya kovaları nedeniyle durağın içi tamamen boya oldu. Saldırı anı durakta görevli bir şoförün cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli kadın hakkında işlem başlatırken, güvenlik kamerası ve amatör görüntüler incelemeye alındı.

"DURAĞIMIZI HARABEYE ÇEVİRDİ"

Bursa Şehir Hastanesi Taksi Durağı Başkanı Mustafa Turan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dün saat 4 civarında durağımıza iki yolcu geldi. Erkek yolcu önce geldiği için araca alındı. Kadın yolcuya ise ikinci aracın bir dakika içinde geleceğini söyledik. Buna rağmen 'Beni neden almıyorsunuz, beni beğenmiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. 'Taksi beni sevmiyor' diyerek bir anda saldırıya geçti. Sakinleştirmeye çalıştık ama dinlemedi. Kadın olduğu için müdahale etmedik ancak durağımızı harabeye çevirdi. Camlarımız kırıldı, bilgisayarlarımız parçalandı, boya kovalarını içeri attı. Çok mağdur olduk."

Taksi durağında dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

"BİR GÜNDE TOPARLADIK"

Turan, durağın 24 saat hizmet verdiğini belirterek, "Gece çalışan şoförlerin mağdur olmaması için kısa sürede toparlanmaya çalıştık, gececi arkadaşlarımız soğukta kalmasın diye bir günde toparladık. Ama maddi ve manevi olarak çok yıprandık" ifadelerini kullandı.

"MUHTEMELEN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Durağın bir diğer sorumlusu Adem Yılgın ise olayın ilk olmadığını söyleyerek, "İncir çekirdeğini doldurmayacak bir konudan dolayı bunlar yaşandı. Daha önce de aynı kişinin özel halk otobüsüne saldırdığı, cam ve kart mekanizmasını kırdığı söylendi. Yaklaşık bir aydır bizim durağın müşterisi. Son günlerde çalışanlara bağırıp çağırıyordu. Muhtemelen psikolojik sorunları var" diye konuştu.

Yılgın, olay sonrası ortaya çıkan zararın boyutuna ilişkin de, "Yaklaşık 150 bin lira masraf yaptık. Camlar, bilgisayarlar, monitörler, zemin, duvarlar, mobilyalar, hepsi kullanılamaz hale geldi. Boya her yeri mahvetti. Mecburen her şeyi yeniledik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

