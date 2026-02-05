Karısını öldürüp ağlayarak başında beklemişti! ‘Pes’ dedirten savunma
Adana’da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren, daha sonra da başında ağlayan Ş.A.’nın ifadesi ‘Pes’ dedirtti. Eşini katleden Ş.A. “Pişmanım bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasıydı" dedi.
- Adana'da Ş.A., eşi Kadriye A.'yı 8 bıçak darbesiyle göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
- Cinayet, Ş.A.'nın eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu işlendi.
- Şüpheli Ş.A., olay yerinde eşinin başında beklerken polis tarafından gözaltına alındı.
- İlk ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ş.A. tutuklandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde İddiaya göre, 52 yaşındaki Ş.A. 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra 38 yaşındaki karısı Kadriye A. ile tartıştı.
8 KEZ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kısa sürede tartışmaya dönen kavga sonrasında Ş.A., karısının kendisini aldattığını öne sürerek göğüs bölgesinden 8 defa bıçakladı. Ş.A. ile aynı evde oturan ağabeyi, korkunç olayı polise haber verdi.
BAŞINDA AĞLAMIŞTI
Karısını defalarca bıçaklayan Ş.A. polis gelene kadar Kadriye A.’nın başında ağlayarak bekledi. Kadriye A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
"PES" DEDİRTEN İFADE
Gözaltına alındıktan sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Ş.A.’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ş.A.'nın, "Pişmanım bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasıydı" dediği belirtildi. Karısını göğsünden 8 bıçak darbesiyle öldüren Ş.A. tutuklandı.