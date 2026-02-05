Adana’da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren, daha sonra da başında ağlayan Ş.A.’nın ifadesi ‘Pes’ dedirtti. Eşini katleden Ş.A. “Pişmanım bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasıydı" dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde İddiaya göre, 52 yaşındaki Ş.A. 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra 38 yaşındaki karısı Kadriye A. ile tartıştı.

8 KEZ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kısa sürede tartışmaya dönen kavga sonrasında Ş.A., karısının kendisini aldattığını öne sürerek göğüs bölgesinden 8 defa bıçakladı. Ş.A. ile aynı evde oturan ağabeyi, korkunç olayı polise haber verdi.

BAŞINDA AĞLAMIŞTI

Karısını defalarca bıçaklayan Ş.A. polis gelene kadar Kadriye A.’nın başında ağlayarak bekledi. Kadriye A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

"PES" DEDİRTEN İFADE

Gözaltına alındıktan sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Ş.A.’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ş.A.'nın, "Pişmanım bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasıydı" dediği belirtildi. Karısını göğsünden 8 bıçak darbesiyle öldüren Ş.A. tutuklandı.

