TÜBİTAK tarafından yürütülen bilimsel etkinlik destek programları kapsamında 2026 yılına ilişkin yeni dönem çağrıları açıldı. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı kapsayan desteklere ilişkin başvuru süreci merak ediliyor. İşte, 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları (BİDEP) 2026 Yılı 1. Dönem çağrılarına dair başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak isteyen araştırmacılar için TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen destek programlarında yeni dönem başladı. 2026 yılına ait çağrı takvimi ve başvuru sürecine dair ayrıntılar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

2224-BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMLARI 2026 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRILARI AÇILDI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları kapsamında 2026 yılı 1. dönem çağrıları başvuruya açıldı.

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ile 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklerde (çevrim içi etkinlikler dahil) bildiri sunacak araştırmacılara destek sağlanıyor. Programın, bilimsel etkileşimi ve ulusal-uluslararası iş birliklerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

TÜBİTAK Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi açıklandı

TÜBİTAK BİDEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2224-A ve 2224-B programlarına başvurular, TÜBİTAK’ın resmi başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların, başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmaları ve çağrı metninde belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Başvuru sürecinde, etkinlik bilgileri, bildiri detayları ve adayın akademik geçmişine ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi isteniyor. Ayrıntılı çağrı metinleri ve başvuru koşullarına TÜBİTAK’ın ilgili program sayfaları üzerinden erişilebiliyor.

TÜBİTAK Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi açıklandı

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2026 yılı 1. dönem başvuruları 24 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların saat 17.30’a kadar tamamlanması gerekiyor.

2026 yılı için çağrı dönemlerinin Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere üç dönem halinde açılması planlanıyor. Her döneme ilişkin ayrıntılı başvuru takvimi ve tarih bilgileri programın resmi internet sayfasında ilan ediliyor.

TÜBİTAK Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi açıklandı

