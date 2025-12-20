Liverpool’da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerilim ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturan Mohamed Salah, takım arkadaşlarından özür diledi. İngiliz ekibinin genç yıldızı Curtis Jones, Salah’ın soyunma odasında sorumluluk aldığını ve krizin aşıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da sular durulmuyor derken, beklenen yumuşama adımı geldi. Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisinin koptuğunu belirten ve kulüp tarafından "yarı yolda bırakıldığını" ima eden Mohamed Salah, Tottenham maçı öncesinde takımdaki gergin havayı dağıtmak için harekete geçti.

Kırmızılar'ın orta saha oyuncusu Curtis Jones, Sky Sports’a verdiği demeçte, Mısırlı yıldızın son dönemde yaşananlar nedeniyle soyunma odasında takımdan özür dilediğini duyurdu.

"ETKİLEDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Curtis Jones, Salah’ın takım içindeki tavrını ve yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Mo, kendine has bir karakter ve düşüncelerini açıkça dile getirebilen biri. Bize gelip, 'Eğer herhangi birinizi etkilediysem veya kötü hissettirdiysem özür dilerim' dedi. O böyle bir insan. Bu konuşmayı yaparken son derece pozitifti, yüzü gülüyordu ve biz de ona her zamanki gibi davrandık. Sanırım bu yaşananlar, sadece kazanma isteğinin bir parçası."

Liverpool’da buzlar eriyor: Mohammed Salah takım arkadaşlarından özür diledi

KRİZİN PERDE ARKASI

Kriz, Salah’ın 6 Aralık’ta oynanan ve 3-3 biten Leeds United maçında süre alamamasının ardından patlak vermişti. Yıldız oyuncu, verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile iplerin koptuğunu belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter galibiyetinde kadroya alınmayan Salah, ligdeki Brighton maçında ise oyuna sonradan girip takımının ikinci golünün hazırlayıcısı olmuştu.

Brighton maçı sonrası Anfield’da taraftarları selamlayan Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.

AYRILIK İDDİALARI VE ARNE SLOT'UN TAVRI

Salah’ın "patlaması", Liverpool'un eski efsane futbolcusu Jamie Carragher tarafından "rezalet", bir diğer eski futbolcu Chris Sutton tarafından ise "kulüpte kaosa sebep olan bir hareket" olarak nitelendirilmişti. Yaklaşan Ocak transfer dönemi ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi, Salah’ın Liverpool’daki geleceğindeki belirsizliği koruyor.

Teknik direktör Arne Slot ise Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüze bakıyoruz" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Curtis Jones da takımın bu süreci geride bıraktığını belirterek, "Yaşanan öfke kötü niyetli değildi, sadece dışarıya yansıması yanlış anlaşılmış olabilir. Artık takım olarak kaynaştık ve kazanmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

Arne Slot yaptığı açıklamada, "Önümüze bakıyoruz" demişti

Haberle İlgili Daha Fazlası