Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı öncesi gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti. 32 yaşındaki futbolcu, 'sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu' olmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, 21 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. İlk yarının son hafta maçı, Mauro Icardi için ayrı bir önem taşıyor.

Mauro Icardi

HAGI'NİN 24 YILLIK BAŞARISI

Geçtiğimiz hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Arjantinli sanrfor, sarı-kırmızılı formayla 1996-2001 yılları arasında 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı. Yıldız oyuncu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırması durumunda 'Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı futbolcu' olmayı başaracak.

Gheorghe Hagi

REKORA 4 GOL KALDI

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 defa daha ağları sarsması durumunda ise sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

ÖNERİLEN HABERLER KÖSE YAZİLARİ Aslantepe'de kafa karıştıran gol

Haberle İlgili Daha Fazlası