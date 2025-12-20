Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı planı: Uğurcan Çakır kararı belli oldu
Süper Lig lideri Galatasaray, ilk yarının 17'nci ve son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, sol üst adelesinden geçirdiği sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır için kararını verdi.
- Monaco maçını tamamlayamayan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı geçti.
- Günay Güvenç, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında başarılı performans sergiledi.
- Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında Günay Güvenç'i görevlendirecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı deplasmanda 1-0 kaybettiği maçta sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında takımını yalnız bıraktı. Sonradan dahil olduğu Monaco mücadelesinde hatalı gol yiyen Günay Güvenç, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ise performansıyla göz doldurdu.
UĞURCAN RİSKE EDİLMEYECEK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sol üst adelesindeki sakatlığı geçen Uğurcan'ı riske etmeyi düşünmeyen Okan Buruk, 21 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Günay'a forma verecek.
Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 34 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar görev aldığı 28 karşılaşmada 24 gol yerken, 12 maçta kalesini kapattı.