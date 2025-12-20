Süper Lig lideri Galatasaray, ilk yarının 17'nci ve son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, sol üst adelesinden geçirdiği sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır için kararını verdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı deplasmanda 1-0 kaybettiği maçta sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında takımını yalnız bıraktı. Sonradan dahil olduğu Monaco mücadelesinde hatalı gol yiyen Günay Güvenç, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ise performansıyla göz doldurdu.

Uğurcan Çakır

UĞURCAN RİSKE EDİLMEYECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sol üst adelesindeki sakatlığı geçen Uğurcan'ı riske etmeyi düşünmeyen Okan Buruk, 21 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Günay'a forma verecek.

Günay Güvenç

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 34 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar görev aldığı 28 karşılaşmada 24 gol yerken, 12 maçta kalesini kapattı.

ÖNERİLEN HABERLER KÖSE YAZİLARİ Aslantepe'de kafa karıştıran gol

Haberle İlgili Daha Fazlası