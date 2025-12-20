Beşiktaş’ta orta saha transferi için yeni rota Fransa. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki Arthur Avom’u kadrosuna katmakta kararlı. Sergen Yalçın da Kamerunlu oyuncunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak bir ön libero istiyor. Tecrübeli teknik adam eldeki isimlerden memnun değil. Ndidi’nin hemen her maç tekrarladığı bireysel hatalarından yakınan tecrübeli teknik adam, soru işareti taşımayacak bir ön liberonun kadroya katılmasında ısrarcı. Sergen Yalçın’ın bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Arthur Avom’u kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

DİĞERLERİ DE TAKİPTE

Siyah beyazlı yetkililer özellikle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 23 yaşındaki oyuncu için Sergen Yalçın oldukça ısrarcı. Tecrübeli teknik adamın, Avom için “Beşiktaş’ın yeni Atibası olur” şeklinde görüş belirttiği öğrenildi. Kamerunlu oyuncu için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devrede olduğu, Başkan Serdal Adalı’nın transferi bitirmek için bizzat devrede olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yeni Atiba'sını Fransa'da buldu: Sergen Yalçın ısrarla istiyor

YALÇIN ISRARLA İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arthur Avom’un transferini dört gözle bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle top çalmadaki ve oyun kurmadaki becerisi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası