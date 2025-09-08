Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül Instagram erişim sorunu

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül Instagram erişim sorunu

Milyonlarca Instagram kullanıcısı hesaplarına erişemiyor. Dün gece başlayan Instagram'a erişim sorunu şu sıralar da devam ediyor. Kullanıcılar ise son dakika sorunun sebebini merak ediyor. Peki Instagram'a neden girilmiyor, çöktü mü, kapatıldı mı, Instagram erişim sorunu ne zaman biter? 8 Eylül Instagram erişim sorunu araştırılıyor. İnstagram'daki sorunun sebebinin bant daraltması olduğu düşünülüyor, işte detaylar...

Instagram neden açmıyor, çöktü mü, neden girilmiyor? sorusu ile güne başladık. Sosyal medya uygulamalarını en çok kullanan ülkelerden biri olarak bu sorunun sebebini araştırdık. Üstelik erişim sorunu  sadece Instagram ile sınırlı değil. Onun yanı sıra X, TikTok, YouTube hatta Whatsapp'ta bile sıkıntılar yaşandı. Vatandaşlar ise son dakika erişim sorununun sebebini araştırmaya başladı. Peki Instagram'a neden girilmiyor, çöktü mü,Instagram ne zaman açılacak? İşte merak edilenler ve detaylar... 

Instagram'a neden girilmiyor son dakika! Açılmıyor, çöktü mü? - 1. Resim

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA?

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, dün akşamdan bu yana Instagram, Twitter, X, WhatsApp gibi platformlara erişim sorunu yaşıyor. Bunlar arasında en çok kullanılanı bilindiği gibi Instagram. Instagram kullanıcıları son dakika erişim engelinin sebebini araştırıyor. Peki Instagram'a neden girilmiyor? Bu sorunun cevabının bant daraltması olduğu düşünülüyor. Şuan için BTK'dan resmi bir açıklama yapılmış değil. 

Instagram'a neden girilmiyor son dakika! Açılmıyor, çöktü mü? - 1. Resim

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'daki erişim sorununun bant daraltmasına bağlı olduğu hesaba katılırken, ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı. 8 Eylül Instagram erişim sorunu devam ediyor. Dediğimiz gibi konu ile ilgili resmi açıklama yok, geldiği gibi haberimizde detayları siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız. 

Instagram'a neden girilmiyor son dakika! Açılmıyor, çöktü mü? - 2. Resim

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? KAPATILDI MI?

Instagram'a erişemeyen kullanıcılar "Instagram çöktü mü, kapatıldı mı?" diye de merak ediyor. Engelli Web'in duyurusuna göre bant daraltma sebebiyle Instagram'a erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

