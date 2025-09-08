Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YouTube'a neden girilmiyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor

YouTube'a neden girilmiyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor

Güncelleme:
YouTube&#039;a neden girilmiyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor
Türkiye Gazetesi

Dün gece uyumadan önce telefonları ile sosyal medyada gezinti yapmak isteyenler aynı sorunla karşılaştı. Neredeyse hiç bir uygulama açılmadı. X, Instagram, YouTube, TikTok... Milyonlarca kullanıcı sorunun sebebini merak etti. YouTube'a giremeyenler çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Peki YouTube'a neden girilmiyor, çöktü mü, kapatıldı mı, erişim sorunu devam ediyor mu, sebebi ne?

Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları olması, 'bant genişliği daraltması' iddialarına da beraberinde getirdi. Peki YouTube neden açılmıyor, çöktü mü, erişim engeli ne zaman sonra erecek? İşte detaylar...

YouTube neden açılmıyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor - 1. Resim

YOUTUBE'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dün gece sosyal medyada gezinmek isteyen vatandaşlar erişim sorunu ile karşılaştı. Neredeyse hiç bir uygulama açılmadı. Onlardan biri de YouTube oldu. Google'a yönelenler YouTube neden açılmıyor, çöktü  mü, kapandı mı? diye aratmaya başladı. YouTube erişim sorunu sabah saatlerinde de devam etti. Bant daraltmasından dolayı YouTube'un açılmadığı öğrenildi. Erişim sorunu yaşanan diğer uygulamalar ise  X, Instagram ve TikTok oldu. 

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? KAPATILDI MI?

YouTube'a erişemeyen kullanıcılar "YouTube çöktü mü, kapatıldı mı?" diye de merak ediyor. BTK'dan şuan için konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı aman Engelli Web'in duyurusuna göre bant daraltma sebebiyle YouTube'da erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR MU?

YouTube'a erişim engeli getirilmedi. Bant daraltmama bağlı geçici erişim sorunu yaşandığı düşünülüyor. Sorun devam ediyor. YouTube açılmıyor. 

