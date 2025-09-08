YouTube'a neden girilmiyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor

Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları olması, 'bant genişliği daraltması' iddialarına da beraberinde getirdi. Peki YouTube neden açılmıyor, çöktü mü, erişim engeli ne zaman sonra erecek? İşte detaylar...

YOUTUBE'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dün gece sosyal medyada gezinmek isteyen vatandaşlar erişim sorunu ile karşılaştı. Neredeyse hiç bir uygulama açılmadı. Onlardan biri de YouTube oldu. Google'a yönelenler YouTube neden açılmıyor, çöktü mü, kapandı mı? diye aratmaya başladı. YouTube erişim sorunu sabah saatlerinde de devam etti. Bant daraltmasından dolayı YouTube'un açılmadığı öğrenildi. Erişim sorunu yaşanan diğer uygulamalar ise X, Instagram ve TikTok oldu.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? KAPATILDI MI?

YouTube'a erişemeyen kullanıcılar "YouTube çöktü mü, kapatıldı mı?" diye de merak ediyor. BTK'dan şuan için konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı aman Engelli Web'in duyurusuna göre bant daraltma sebebiyle YouTube'da erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR MU?

YouTube'a erişim engeli getirilmedi. Bant daraltmama bağlı geçici erişim sorunu yaşandığı düşünülüyor. Sorun devam ediyor. YouTube açılmıyor.