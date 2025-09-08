Instagram ve YouTube çöktü mü? 8 Eylül Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook erişim sorunu araştırılıyor

Dijital dünyanın devleri Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook’ta erişim sorunları yaşıyor. 8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı gözlemleniyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook'a erişmekte zorluk yaşadıklarını aktarıyor.

Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadıklarını ve paylaşımlarda problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, Instagram ve YouTube çöktü mü? 8 Eylül 2025'te Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook'a erişim sorunları araştırılıyor.

INSTAGRAM VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları 8 Eylül 2025 tarihinde Instagram ve YouTube’a giriş yapamayınca gündem bir anda değişti. Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook kullanıcıları da benzer erişim sorunları yaşadıklarını aktardı.

Kullanıcılar sosyal medya platformlarının çöküp çökmediğini sorgularken, uzmanlar da erişim sorunlarının geçici olabileceğini ve teknik bir aksaklıktan kaynaklanabileceğini vurguluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook kullanıcıları erişim problemlerinin çözülmesini talep ediyor.

8 EYLÜL INSTAGRAM, YOUTUBE, TWİTTER, WHATSAPP, TİKTOK, FACEBOOK ERİŞİM SORUNU

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı 8 Eylül 2025 tarihinde Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya devlerine erişim sorunları yaşıyor.

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların mesajları iletilemiyor, gönderileri paylaşılamıyor.

Gözler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili gelecek açıklamalara çevrildi.