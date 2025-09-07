Türkiye'yi saran eşsiz görüntüler: Gökyüzü kızıla büründü, Kanlı Ay Tutulması ne zaman sona eriyor?

Kızıl ve bakır tonlarıyla eşsiz bir seyir zevki sunan Kanlı Ay Tutulması, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok ülkeden görülmeye başladı. 7 Eylül Pazar akşamı saat 20.30 sıralarında başlayan tam tutulma evresi, izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen imkanı tanıyor.

Tam Ay Tutulması şeklinde de adlandırılan Kanlı Ay Tutulması yurdun dört bir yanında yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde Kanlı Ay Tutulması’nı seyredebilmek adına evlerinin balkonlarına veya sokaklara akın ediyor.

Tam tutulmanın başlamasıyla birlikte gökyüzü kızıla bürünürken, "Kanlı Ay Tutulması ne zaman sona eriyor?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kanlı Ay Tutulması, 7 Eylül Pazar akşamı saat 19:28'de yarı gölgeli olarak başladı. Türkiye'den de görülen tam tutulma, yaklaşık 1 saat 22 dakika sürdü.

Saat 20:30'da başlayan tam tutulma evresi, 21:52'de sona erdi. Seyir zevki ise yaklaşık 5 saat boyunca devam edecek.

Tam tutulmayla birlikte gökyüzü kızıla büründü, Türkiye'nin 81 ilinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ SARAN EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Kanlı Ay Tutulması, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun dört bir yanında eşsiz görüntülere sahne oldu.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

SAKARYA

SİNOP

KARS

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle meydana geliyor.

Bu sırada Dünya, Güneş ve Ay hizalanıyor. Ay, gölge konisinin içine girerek kızıl ve bakır tonlarına bürünüyor.

Bu durum, “Tam Ay Tutulması” olarak adlandırılıyor. Tutulmanın kısmi evrelerinde ise Ay’ın yalnızca bir bölümü gölgede kalıyor.