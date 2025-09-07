Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi?

Kanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi?

Kanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi?
Bakır ve kızıl tonlarında görülmesi beklenen Kanlı Ay Tutulması başlıyor. 7-8 Eylül’de gerçekleşecek tutulma, izleyicilere yaklaşık 5 saatlik eşsiz bir görsel şölen sunacak. Peki, Kanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler.

Bakır ve kızıl tonlarında görülmesi beklenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Birçok ülkede izlenmesi beklenen Tam Ay Tutulması’nın Türkiye’den de görülüp görülmeyeceği merak konusu. 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması izleyenlere büyüleyici bir görsel şölen sunacak.

Tam tutulma heyecanla beklenirken, “Kanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye’den izlenir mi?” soruları da araştırılmaya başlandı.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN İZLENİR Mİ?

Kanlı Ay Tutulması, 7 Eylül Pazar akşamı saat 19:28'de yarı gölgeli olarak başlayacak. Türkiye'den de izlenebilecek tam tutulma, yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek.

Saat 20:30'da başlayacak tam tutulma evresi, 21:52'de sona erecek. Seyir zevki ise yaklaşık 5 saat devam edecek.

KANLI AY TUTULAMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle meydana geliyor. Bu sırada Dünya, Güneş ve Ay hizalanıyor. Ay, gölge konisinin içine girerek bakır ve kızıl tonlarına bürünüyor.

Bu durum, “Tam Ay Tutulması” olarak adlandırılıyor. Tutulmanın kısmi evrelerinde ise Ay’ın yalnızca bir bölümü gölgede kalıyor.

