Çanakkale’de polisin “dur” ihtarına uymayarak ters yöne giren otomobil karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 5 kişi canından oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİSİN KOVALADIĞI ARAÇ TERS YÖNE GİRİP DEHŞET SAÇTI

Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale'de cinayet gibi kaza! Dur ihtarına uymadı, 5 kişinin ölümüne sebep oldu

5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de cinayet gibi kaza! Dur ihtarına uymadı, 5 kişinin ölümüne sebep oldu





Haberle İlgili Daha Fazlası