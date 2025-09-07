Hastalık vurdu, üreticiler Türkiye'ye yöneldi: ABD'ye 17 milyon dolarlık rekor satış

ABD'de 2024 yılı sonlarında başlayan kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi ve üretimin sekteye uğramasıyla ABD, yumurta tedariki için Türkiye'ye yöneldi.

Türkiye ise 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti. En fazla yumurta ihraç edilen ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları 3 milyon 508 bin dolarlık ihracatı bu dönemde 17 milyon 749 bin dolara ulaştıran Türk yumurta üreticileri, İtalya'ya yaptıkları 3 milyon 89 bin dolarlık ihracatı ise 14 milyon 52 bin dolara yükseltti. Böylelikle yılın 8 ayında ABD'ye ihracat, yüzde 406 artmış oldu.

"BİZ DE BÖYLE BİR DALGADAN FAYDALANMIŞ OLDUK"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve yumurta ihracatçısı Bedri Girit, üreticiler olarak yıllık 2,6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar yumurta ürettiklerini ifade etti.

ABD ve Brezilya'da ciddi kuş gribi vakalarının yaşandığını ifade eden Girit, şunları aktardı: