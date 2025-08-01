Bakanlık piyasayı sıkı takipte! Yumurta üreticisinin eli rahatladı

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Dünya gıda tedarikinin en önemli ürünlerinden olan yumurta için Türk üreticilerle bakanlıklar arasındaki koordinasyon, piyasayı dengeye oturtacak.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada “2024 yılında gıda tedarikinde yaşanan sıkıntı en çok yumurtada kendini gösterdi. Ülkemizde üretimin tüketimden fazla olması, sıkıntıları rahat atlatmamızı sağladı. Fakat bazı kesimler, üretimin fazla olmasını halkımızın aleyhine kullandıysa da Ticaret Bakanlığımız devreye girdi ve tüketiciyi korumak amacıyla yumurta ihracatında fon uygulaması getirdi. Alınan karar fiyatları aşağı çekti ancak bu sefer de ihracatı durma noktasına getirdi” dedi.

MALİYETİNİN ALTINDA SATIŞ TEHLİKELİ

Yumurta ihracatının hiçbir zaman tehdit olmadığını söyleyen Afyon, “Yüzde 130, yüzde 110 üretim fazlamız vardı, üretimi ihracata yönlendirdik. Ne zaman ihracatımız engele takıldı, ürünü iç piyasaya arz ettik” dedi.

Yumurta ihracatındaki fon kesintisine de değinen Afyon, “İç piyasa arzının sigortası, fazla üretim miktarı; ihracata yönlendirilmezse üretici maliyet altında satışla iç piyasaya sürmek zorunda kalır. Bu da üreticinin üretimden çıkması sonucunu getirir ki, bu da kısa vadede fiyatların aşırı yükselmesine sebep olur. Fiyatların fazla yükselmemesi için ihracat kapısının açık tutulması, ihtiyaçtan fazla üretim yaparak dünyaya satışı gereklidir. Dünyayı karış karış gezerek satış yapan üreticimize teşekkür ederiz” dedi.

BAKANLIK İMDADA YETİŞTİ

Bakanlığın aldığı kararı yerinde bulan Afyon şu şekilde konuştu:

“Son zamanlarda üretim tarafında sıkışmalar oldu, yaz döneminde saklama şartları uygun olmadığı için tüketici dâhil her kesim, yumurtayı taze satın almaya gayretine girdi. Sonuçta zarar eden üreticinin imdadına T.C. Ticaret Bakanlığı yetişti ve fazlalık yumurtalarımızın ülkeden çıkışına ‘kontrollü miktar’ izni verildi. Fon kalkma kararı, %100 yeterliliğimizden sonraki kısmının ihracına izin vermektedir.

Tüketiciyi koruyan T.C. Ticaret Bakanlığı, bu zorunlu gibi görünen bu kararda itibar sahibi olmuş Türk yumurta ihracatçısını düşünmüştür. Kararlar için müteşekkiriz. Bu dönemde yumurta fiyatlarında piyasayı rahatsız edecek fiyat değişikliği olmamıştır. 75-80 TL/1 kg satışlı beyaz ‘M sınıfı’ yumurta fiyatlarındaki ani yükseliş yaşanmamıştır. Fonun kalkmasıyla fiyatların gereksiz yükseldiği görüşünün bertarafı için Ticaret Bakanlığının yetkili organlarıyla görüşme hâlindeyiz.”