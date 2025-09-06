Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek!

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek!

- Güncelleme:
7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye&#039;den görülebilecek!
7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. 2025 yılının dikkat çeken doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması için geri sayımda. Bu yıl gerçekleşecek tam ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girerek kırmızımsı bir renge bürünmesini sağlayacak.

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir sorgulanıyor. 2025 yılı Eylül ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül akşamı başlayacak.

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek! - 1. Resim

7 EYLÜL AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2025 yılı Eylül ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, 7 Eylül akşamı başlayacak ve gece boyunca farklı evrelerde gözlemlenebilecek. Ay tutulması saat 21.11’de zirveye ulaşacak.

Başlangıcı 19.20’de gerçekleşen tutulma yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek, Ay’ın kırmızımsı tonlarda parlamasını sağlayacak.

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek! - 2. Resim

KANLI AY TUTULMASI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’nin dört bir yanından izlenebilir. En net gözlem için şehir merkezlerinden uzak, karanlık ve açık alanlar tercih edilmelidir. Işık kirliliği, Ay’ın kırmızımsı renginin net şekilde görülmesini engelleyebilir.

Yüksek rakımlı bölgeler, kırsal alanlar, sahil şeritleri ve milli parklar tutulmayı izlemek için ideal noktalardır. 

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek! - 3. Resim

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşiyor. Tutulma akşam saatlerinde başlayacak, gece boyunca farklı evrelerde izlenebilecek.

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek! - 4. Resim

KANLI AY TUTULAMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle meydana gelir. Bu sırada Dünya, Güneş ve Ay hizalanır ve Ay, gölge konisinin içine girerek kırmızımsı bir renge bürünür.

Bu durum, “tam ay tutulması” olarak adlandırılır. Tutulmanın kısmi evrelerinde ise Ay’ın yalnızca bir kısmı gölgede kalır. 

