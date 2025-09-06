7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek!

7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir sorgulanıyor. 2025 yılı Eylül ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül akşamı başlayacak.

7 EYLÜL AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2025 yılı Eylül ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, 7 Eylül akşamı başlayacak ve gece boyunca farklı evrelerde gözlemlenebilecek. Ay tutulması saat 21.11’de zirveye ulaşacak.

Başlangıcı 19.20’de gerçekleşen tutulma yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek, Ay’ın kırmızımsı tonlarda parlamasını sağlayacak.

KANLI AY TUTULMASI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’nin dört bir yanından izlenebilir. En net gözlem için şehir merkezlerinden uzak, karanlık ve açık alanlar tercih edilmelidir. Işık kirliliği, Ay’ın kırmızımsı renginin net şekilde görülmesini engelleyebilir.

Yüksek rakımlı bölgeler, kırsal alanlar, sahil şeritleri ve milli parklar tutulmayı izlemek için ideal noktalardır.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşiyor. Tutulma akşam saatlerinde başlayacak, gece boyunca farklı evrelerde izlenebilecek.

KANLI AY TUTULAMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle meydana gelir. Bu sırada Dünya, Güneş ve Ay hizalanır ve Ay, gölge konisinin içine girerek kırmızımsı bir renge bürünür.

Bu durum, “tam ay tutulması” olarak adlandırılır. Tutulmanın kısmi evrelerinde ise Ay’ın yalnızca bir kısmı gölgede kalır.