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Tam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye&#039;den izlenebilecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya'nın 7 dakikalığına karanlığa gömüleceği tam güneş tutulmasına geri sayım başladı. Türkiye'yi de etkisi altına alınacak tam Güneş tutulması tarihi ve Türkiye'den izlenebilecek yerler merak ediliyor.

Tam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi konusu gündemde. Astronomi takipçilerinin gündeminde olan Ay'ın Güneş'i tamamen örterek gökyüzünün karanlığa bürünmesine neden olduğu gök olayına dair detaylar merak ediliyor. 

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulması 2 Ağustos 2027 Pazartesi günü gerçekleşecek. 6 dakika 23 saniye sürecek güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.30 civarında başlayacak ve tam tutulma konuma bağlı olarak 14.00-15.00 arasında yaşanacak.

NASA'ya göre, tutulma Atlantik Okyanusu'nda başlayacak ve Güney İspanya, Kuzey Afrika, Orta Doğu üzerinden geçerek Hint Okyanusu'nda sona erecek. 

Tam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1. Resim

Özellikle Mısır'ın Luksor kentinde tutulmanın en uzun süreyle izlenebileceği belirtiliyor. 

Bu uzun süren tutulma, üç astronomik durumun sonucunda gerçekleşiyor:

Dünya’nın Güneş’ten en uzak noktada (aphelion) olması, Ay’ın Dünya’ya yakın olması ve tutulma yolunun ekvatora yakın geçmesi. 

Tam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2. Resim

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2 Ağustos 2027 tarihli tam Güneş tutulması Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. Özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Adana gibi batı ve güney illerinde, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örttüğü etkileyici manzara izlenebilecek. 

Kısmi tutulma, Türkiye’de yaklaşık 2,5-3 saat sürecek ve öğleden sonra saatlerinde gözlemlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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