Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Sıcak havalarda sağlığı korumanın yolları

Yaz sıcaklarının kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde, tüketilen besinlerden giyilen kıyafetlere kadar birçok hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki kişiler sıcak havanın yol açacağı olumsuzluklardan daha fazla etkilenebiliyor. Uzmanı sıcak havalarda sağlıklı kalmak için önerilerde bulundu. İşte hayati önem taşıyan o bilgiler…

Temmuz ayının sonlarına doğru yaklaşırken, ülkenin geneli sıcak havayla kavruluyor. Özellikle yaz aylarında beslenmeden, tüketilen yiyecek ve içeceğe kadar birçok hususa ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak hava dalgası ülke genelinde yayılmaya devam ederken, uzmanı sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken maddeleri sıraladı.

1. SU TÜKETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber vücudun su kaybı da artmaya başlıyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerin sıvı kaybına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Sıvı kaybıyla birlikte vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de vücuttan atılabiliyor. Vücuttan atılan sıvının yerine konulabilmesinin en sağlıklı yolu ise yeteri kadar su tüketmek. Uzmanlar, ferahlamak için tüketilen diğer sıvı içeceklerin suyun yerini tutmadığı vurgulayarak günde 2,5 – 3 litre su içilmesini, kaybedilen mineralleri alabilmek için de ayran ve maden suyu tüketilmesini öneriyor.

2. KORUNMAK İÇİN ŞAPKA VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI

Güneşin etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması önerilirken yine de bu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka kullanılması güneş ışınlarından korunmada yararlı olabilir. Güneş ışınlarına karşı etkili güneş gözlüğü de ihmal edilmemelidir. Ayaklarda oluşabilecek mantara karşı da açık ayakkabılar ve pamuklu çoraplar tercih edilmelidir.

3. KLİMANIN KARŞISINDA UZUN SÜRE KALMAYIN

Özellikle bunaltan yaz sıcaklarında kurtarıcı olarak görülen klimalar, vücutta oluşturduğu ani sıcaklık değişimleri sebebiyle kalp üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Klimanın tam karşısına geçerek serinlemek ya da klimayı açık bırakarak uyumak ise farklı rahatsızlıklara yol açabiliyor.

4. KIYAFETLERİN KUMAŞINA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, hem kıyafet hem de nevresim seçiminde sentetik yerine pamuklu kumaşlar tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Hava geçirgenliği ve ter emiciliği bakımından sentetik kumaşlara göre çok daha fazla etkili olan pamuklu kıyafetler sıvı kaybının önlenmesinde de etkili.

5. GÜNEŞ KORUYUCU SÜRMEDEN ÇIKMAYIN

Güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmak için dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanmak da büyük önem taşıyor. En az 30 faktörlü bir güneş kremi tercih edilmeli ve düzenli olarak tekrarlanmalı.

SICAK HAVALARDA SAĞLIĞI KORUMANIN YOLLARI

1. Doktorunuza danışarak sürekli kullanılan ilaçlar için yaz ayarlaması yapın.

2. Güneşin etkisini en fazla hissettirdiği saatlerde güneşlenmeyin.

3. Günlük su ihtiyacınızı gidermeyi ihmal etmeyin.

4. Pamuklu, bol ve açık renkli kıyafetler tercih edin.

5. Gün içinde ılık suyla birkaç kez duş alın.

6. Klimayı 23-24 derece arasında çalıştırın.

7. Böcek sokmalarına karşı vücudu saran kıyafetleri tercih edin.

8. Meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. Ağır, salçalı ve fazla yağlı yemeklerden uzak durun.

9. Tatil planlarınız için nem oranının düşük olduğu bölgeleri seçin.

10. Şekerli meşrubatlar yerine ayran ya da maden suyunu tercih edin.

11. Yorucu aktivitelerden uzak durun.