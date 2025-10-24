CHP kurultay davası saat kaçta? Mutlak Butlan ihtimali gündemde!

CHP kurultay davası tarih ve saati belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultay süreci yargıya taşınmış durumda. Parti içi tartışmaların odağındaki 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylara yönelik açılan iptal davası, siyasetin gündeminde yer alıyor.

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA?

CHP kurultay davası 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da görülecek. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada, kurultayın iptali talebine ilişkin taraflar dinlenecek. 15 Eylül’de yapılan son duruşmada mahkeme, dosyadaki bazı belgelerin tamamlanması için davayı ertelemişti. Bu erteleme kararının ardından gözler 24 Ekim’e çevrildi.

Dava, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nı kapsıyor. Davada delegelere menfaat sağlandığı, oyların satın alındığı ve divan başkanının tarafsız davranmadığı yönündeki iddialar inceleniyor. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’ne ait belgeleri de benzerlikleri değerlendirmek üzere dosyaya dahil etti.

CHP KURULTAY DAVASINDAN MUTLAK BUTLAN ÇIKAR MI?

Davada en çok tartışılan konulardan biri, “mutlak butlan” kararı ihtimali. Bu kararın çıkması halinde kurultaylar geçersiz sayılabilir ve mevcut genel başkanlık yapısı “yok hükmünde” değerlendirilebilir. Bu senaryoda, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geri dönmesi ya da görevi kabul etmemesi halinde partiyi kurultaya götürecek bir çağrı heyeti atanması gündeme gelebilir.