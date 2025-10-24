Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı
Istanbul, Sel, Yağış, Uyarı, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yağış yurdu sardı. Dün Çanakkale ve İzmir Foça sele teslim oldu. Yağmurun etkisini sürdüreceği açıklandı. İstanbul’da çok şiddetli yağış bekleniyor. Uzmanlar “Su baskınları olabilir” diye uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminine göre, bugün için İstanbul’a art arda şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi. Uzmanlar akşam saatlerine doğru Balkanlardan gelecek yeni sistemin öğleden sonra, akşama doğru ve gece İstanbul’da çok kuvvetli yağış getirebileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA SELE DİKKAT!

Uzmanlar, “Hatta kuvvetlinin de üstünde çok şiddetli bir yağış gözüküyor. İstanbul’un büyük kesiminde su baskınları olabilir. Akşam saatlerinde İstanbul’un tamamında bu yağış görülecek. Neredeyse metrekareye 100 kilogram yağış görülüyor” dedi.

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - 1. Resim

Foça’da, evli ve iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu (70), mantar toplamaktan dönerken derenin taştığını gördü. Kızını arayıp yardım istediği sırada sele kapıldı. Aracı, bulunduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta bulunurken Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

1 SAATLİK YAĞMUR İZMİR'İ FELÇ ETTİ

Uzun süredir kuraklıkla boğuşan İzmir’i yağmur vurdu. Kısa süreli yağış sonrası Foça, Aliağa ve Bayraklı’da taşkınlar yaşandı. Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bu yaşananlar üzerine Manisa ve Muğla’dan destek ekipler gönderildi. Foça’da 1 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - 2. Resim

Kent sakinlerinden Mustafa Aras “Öyle aman aman bir yağmur yağmadı fakat altyapı çok kötü olduğu için sel yaşandı. 25 senedir CHP yönetimindeyiz, sonuç hiç değişmiyor” dedi. İbrahim Semen de “Belediye doğru düzgün çalışmıyor. İzmir’in bu hâlde olması şaşırtıcı değil” şeklinde konuştu. Bu arada, Çanakkale Gökçeada ile Antalya Aksu ve Serik ilçelerinde de benzer tablolar oluştu. Başta tarım alanları olmak üzere birçok nokta suya gömüldü.

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - 3. Resim

TELEFONLAR SUSMADI!

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, İzmir’de yaşanan su baskınları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 207 ihbar geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili kurumlardan toplam; 666 personel 277 araç görev yapıyor.

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - 4. Resim

Ayrıca sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere; Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekipleri ile Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden dron ekipleri görevlendirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. İbrahim Turna: Türkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var - YaşamTürkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var29 Ekim'de ulaşım ücretsiz: Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede... - Yaşam29 Ekim'de ulaşım ücretsizBunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira - YaşamBir diliminin fiyatı ağızları açıkta bıraktı!Marmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda! 'Önce toprak suya doyacak, sonra barajlar' - YaşamMarmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda!Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - Yaşam'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi!8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor - Yaşam8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...