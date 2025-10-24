İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminine göre, bugün için İstanbul’a art arda şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi. Uzmanlar akşam saatlerine doğru Balkanlardan gelecek yeni sistemin öğleden sonra, akşama doğru ve gece İstanbul’da çok kuvvetli yağış getirebileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA SELE DİKKAT!

Uzmanlar, “Hatta kuvvetlinin de üstünde çok şiddetli bir yağış gözüküyor. İstanbul’un büyük kesiminde su baskınları olabilir. Akşam saatlerinde İstanbul’un tamamında bu yağış görülecek. Neredeyse metrekareye 100 kilogram yağış görülüyor” dedi.

Foça’da, evli ve iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu (70), mantar toplamaktan dönerken derenin taştığını gördü. Kızını arayıp yardım istediği sırada sele kapıldı. Aracı, bulunduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta bulunurken Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

1 SAATLİK YAĞMUR İZMİR'İ FELÇ ETTİ

Uzun süredir kuraklıkla boğuşan İzmir’i yağmur vurdu. Kısa süreli yağış sonrası Foça, Aliağa ve Bayraklı’da taşkınlar yaşandı. Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bu yaşananlar üzerine Manisa ve Muğla’dan destek ekipler gönderildi. Foça’da 1 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.

Kent sakinlerinden Mustafa Aras “Öyle aman aman bir yağmur yağmadı fakat altyapı çok kötü olduğu için sel yaşandı. 25 senedir CHP yönetimindeyiz, sonuç hiç değişmiyor” dedi. İbrahim Semen de “Belediye doğru düzgün çalışmıyor. İzmir’in bu hâlde olması şaşırtıcı değil” şeklinde konuştu. Bu arada, Çanakkale Gökçeada ile Antalya Aksu ve Serik ilçelerinde de benzer tablolar oluştu. Başta tarım alanları olmak üzere birçok nokta suya gömüldü.

TELEFONLAR SUSMADI!

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, İzmir’de yaşanan su baskınları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 207 ihbar geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili kurumlardan toplam; 666 personel 277 araç görev yapıyor.

Ayrıca sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere; Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekipleri ile Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden dron ekipleri görevlendirildi.