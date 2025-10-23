Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi!

Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi!

Güncelleme:
Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: &#039;Okyanusun Devleri&#039;ne yoğun ilgi!
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Akvaryum’un Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hazırladığı 'Okyanusun Devleri' sergisi, Türkiye kıyılarında karaya vuran balina ve fok iskeletlerini ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. Açılışından bu yana binlerce kişi sergiye yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin ilk balina iskeleti sergisi "Okyanusun Devleri", açılışından bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul Akvaryum ve TÜDAV iş birliğiyle hazırlanan sergi, denizlerde yaşamış dev canlıların görkemli kalıntılarını ilk kez bir araya getirerek ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Türkiye kıyılarında farklı dönemlerde karaya vuran deniz memelilerinin iskeletlerinden oluşan koleksiyonda, Antalya Kumluca sahilinde bulunan 16 metrelik kaşalot, Adana Yumurtalık’tan 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ile Çeşme’de kıyıya vuran bir Akdeniz foku yer alıyor.

Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - 1. Resim

Uzman ekipler, bu dev canlıların yüzlerce kemikten oluşan iskeletlerini aylar süren titiz bir çalışmayla müze materyali haline getirdi.

Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - 2. Resim

Deniz memelilerinin karşı karşıya olduğu tehlikelere de dikkat çeken sergi, kirlenme, plastik atıklar, hayalet ağlar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörlerin deniz yaşamını nasıl tehdit ettiğini bilimsel verilerle aktarıyor. Eğitim odaklı içeriğiyle her yaş grubuna hitap eden sergi, deniz ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - 3. Resim

Sergi, İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan “Okyanusun Devleri” alanında, hafta içi 10.00–19.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

 

